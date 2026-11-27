Μία ξεχωριστή συνάντηση με έναν από τους πιο γνωστούς πλαστικούς χειρουργούς διεθνώς είχαν ορισμένα αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Ο διάσημος Dr. Malcolm D. Paul, ο οποίος ταξίδεψε από το Beverly Hills στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον Δρ. Αθανάσιο Αθανασίου, ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψής του είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και γνωστά πρόσωπα της ελληνικής δημόσιας ζωής.

Ανάμεσά τους ήταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, η Νόνη Δούνια και η Έλενα Κρεμλίδου, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στη συνάντηση με τον διεθνώς αναγνωρισμένο γιατρό, που έχει συνδέσει το όνομά του με την αισθητική πλαστική χειρουργική και έχει διατελέσει πρόεδρος κορυφαίων επιστημονικών οργανισμών στις ΗΠΑ. Ο Dr. Paul διατηρεί, μάλιστα, μια μακρόχρονη σχέση επιστημονικής συνεργασίας και φιλίας με τον Δρ. Αθανάσιο Αθανασίου, καθώς υπήρξε δάσκαλος και μέντοράς του κατά τη μετεκπαίδευσή του στην Καλιφόρνια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο διεθνούς φήμης πλαστικός χειρουργός μίλησε και για τις νέες τάσεις στον χώρο της ομορφιάς, τονίζοντας ότι η εποχή των υπερβολικών παρεμβάσεων φαίνεται να δίνει τη θέση της σε μια πιο φυσική προσέγγιση

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Έλενα Κρεμλίδου – Dr. Malcolm D. Paul –– Νόνη Δούνια

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Έλενα Κρεμλίδου – Dr. Malcolm D. Paul – Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου – Νόνη Δούνια