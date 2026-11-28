Τη μητέρα πρώην συντρόφου της καταγγέλλει δημόσια η Δήμητρα Αλεξανδράκη, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να την παρακολουθεί ακόμη και δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό της. Αφορμή για το ξέσπασμα του μοντέλου στάθηκε ένα προσβλητικό μήνυμα που, σύμφωνα με την ίδια, έλαβε κατά λάθος από τη γυναίκα την οποία αποκαλεί «πρώην πεθερά» της.

Το Σάββατο, η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από βίντεο, στα οποία αναφέρθηκε τόσο στη συμπεριφορά της συγκεκριμένης γυναίκας όσο και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε αποχωρήσει από την παλαιότερη σχέση της.

«Άκου να γελάσεις, γιατί είναι για γέλια! Πρώην πεθερά που είναι γιαγιά με ένα τσούρμο εγγόνια… αντί να ασχοληθεί με τα εγγόνια της ακόμα ασχολείται μαζί μου 10 χρόνια μετά αφού σηκώθηκε και έφυγα από αυτή την τοξική / κακοποιητική κατάσταση που ζούσα. Δέκα χρόνια μετά και η αγαπημένη της ασχολία είμαι ακόμα εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιχειρηματίας αντιμετώπισε το περιστατικό με σαρκασμό, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά της συγκεκριμένης γυναίκας απέναντί της δεν αποτελεί κάτι καινούργιο, αλλά συνεχίζεται από την εποχή που διατηρούσε σχέση με τον γιο της.

«Πάμε να σου πω να γελάσεις, να γελάσουμε μαζί. Γενικότερα, πολλοί άνθρωποι έχουν stalkers, ανθρώπους που παθαίνουν εμμονές, ψυχώσεις μαζί τους, τους ακολουθούνε. Συνήθως αυτό έχει να κάνει όμως με ερωτικού περιεχομένου.

Πρώην πεθερά έχεις ακούσει να έχει ψύχωση, εμμονή μαζί σου ας πούμε δέκα χρόνια μετά; Δεν είναι πολύ αστείο; Κι όμως όλα συμβαίνουν σε εμένα. Θα σου δείξω στο επόμενο story. Μιλάμε ήταν από τότε η κατάσταση βέβαια. Ναι, δεν έχω μιλήσει γενικά ποτέ. Εντάξει, είναι μία έτσι λίγο… τρελόγρια. Τι να την κάνεις; Οk, δεν πειράζει, όλα καλά. Ε, γελάω αλλά…», συνέχισε.

Το προσβλητικό μήνυμα που έλαβε κατά λάθος

Όπως υποστήριξε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, δεν ήταν η πρώτη φορά που η μητέρα του πρώην συντρόφου της έστελνε στην ίδια μήνυμα το οποίο προοριζόταν για άλλον παραλήπτη. Το βράδυ της Παρασκευής, όταν μπήκε στο Instagram για να ελέγξει τα μηνύματά της έπειτα από μια εξαντλητική εβδομάδα στη δουλειά, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό.

«Με παρακολουθεί το ξέρω. Κι άλλη φορά μου ‘χει στείλει κι άλλες φορές κατά λάθος μήνυμα που ξέρεις, θέλει να το στείλει σε άλλον και το στέλνει σε μένα. Ε, και χθες το βράδυ γυρνάω. Εντάξει, εγώ τώρα έχω διαλυθεί όλη την εβδομάδα απ’ τη δουλειά μου. Μπήκα να δω ότι έχουν τελειώσει όλα, είναι όλα εντάξει και όπως είμαι και που μπαίνω και στα μηνύματα να δω τη ροή και όλο στο Instagram είναι εντάξει», εξήγησε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε το περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο, κατά τα λεγόμενά της, περιείχε έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό για την εμφάνισή της.

«Βλέπω μήνυμα δικό της. Να το δεις που ήθελε να το στείλει σε κάποιον άλλον και γράφει, για να καταλάβεις ότι με τι ασχολείται. “Φούσκωσε λέει η β@@@ά”. Τα σχόλια δικά σας. Η γυναίκα εντάξει, ανέκαθεν ήτανε προβληματική. Δεν πειράζει. Χαίρομαι που της δίνω νόημα ακόμα στη ζωή της. Δεν ξέρω τι άλλο να πω παιδιά, πέρα από το μόνο να γελάσω. Καλοί μου».