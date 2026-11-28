Μια φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο με τον Ετεοκλή Παύλου και την κόρη τους, Μελίτα, δημοσίευσε η Ελένη Χατζίδου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας τον δικό της ορισμό στην ευτυχία.

Η τραγουδίστρια πόζαρε χαμογελαστή στο πλευρό του συζύγου της, ενώ στο πίσω κάθισμα βρισκόταν η επτάχρονη κόρη τους. «Happiness has a backseat» (Η ευτυχία έχει πίσω κάθισμα), έγραψε η Ελένη Χατζίδου, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με καρδιές.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με το Star, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έχουν πλέον τη δυνατότητα να περνούν περισσότερο χρόνο με την κόρη τους, χωρίς το απαιτητικό ωράριο μιας καθημερινής πρωινής εκπομπής.

Η τραγουδίστρια, η οποία έχει επιστρέψει στη μουσική, χαίρεται ιδιαίτερα που μπορεί να ετοιμάζει τη μικρή Μελίτα για το σχολείο κάθε πρωί, μια συνήθεια που είχε στερηθεί τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια λόγω των τηλεοπτικών της υποχρεώσεων.

Η τηλεοπτική πρόταση που δεν προχώρησε

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην κάμερα του «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε ότι αμέσως μετά την αυλαία του «Breakfast@Star» το ζευγάρι δέχτηκε πρόταση για μια νέα, μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, η οποία, ωστόσο, δεν προχώρησε.

Η ίδια δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην τηλεόραση την επόμενη σεζόν, εφόσον προκύψει μια πρόταση που θα τους επιτρέπει να συνεχίσουν παράλληλα και τις υπόλοιπες επαγγελματικές τους δραστηριότητες.