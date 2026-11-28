Για τις άγρυπνες νύχτες που περνά με τον γιο της μίλησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, η οποία προσπαθεί να συνδυάσει τις υποχρεώσεις της μητρότητας με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Η πρώην παίκτρια του «Survivor», που πριν από σχεδόν έξι μήνες απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον Σάκη Κατσούλη, δεν διστάζει να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους και τις λιγότερο ευχάριστες στιγμές της νέας της καθημερινότητας.

Το Σάββατο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο κρατούσε στην αγκαλιά της το μωρό της μέσα στο σκοτάδι. Η ίδια παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ύπνο του μικρού.

«Και μέσα σε όλα αυτά είμαι και μαμά! Εν τω μεταξύ, αυτή την περίοδο περνάμε μια πολύ δύσκολη φάση με τον ύπνο και γενικά τα βράδια μας δεν είναι καθόλου εύκολα», έγραψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, προσθέτοντας στο μήνυμά της μια λευκή καρδιά.

Από τον χωρισμό και την επανασύνδεση στην απόκτηση του γιου τους

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διατηρούσαν σχέση προτού βρεθούν στον Άγιο Δομίνικο για τις ανάγκες του «Survivor». Αν και είχαν χωρίσει, η συμμετοχή τους στο ριάλιτι επιβίωσης στάθηκε η αφορμή για να έρθουν ξανά κοντά.

Τον Ιούλιο του 2025, την ημέρα που η Μαριαλένα Ρουμελιώτη γιόρταζε τα 30ά γενέθλιά της, ο Σάκης Κατσούλης τής έκανε πρόταση γάμου. Λίγους μήνες αργότερα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι δυο τους ανακοίνωσαν ότι επρόκειτο να γίνουν γονείς.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 25 Ιανουαρίου του 2026 παρουσία συγγενών και στενών φίλων, ενώ στις 6 Ιουνίου η Μαριαλένα Ρουμελιώτη γέννησε με καισαρική τομή τον γιο τους, ο οποίος ζύγιζε 4.700 γραμμάρια.

Αυτή την περίοδο οι δύο γονείς έχουν αρχίσει να οργανώνουν τη βάφτιση του γιου τους, χωρίς να έχουν ανακοινώσει ακόμη πότε θα πραγματοποιηθεί το μυστήριο.