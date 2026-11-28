Για τον βιασμό που κράτησε μυστικό για χρόνια, το σκληρό μπούλινγκ που δέχτηκε στα σχολικά της χρόνια και τη σχέση με τη μητέρα της μίλησε η Άννα Κουρουπού, αποκαλύπτοντας δύσκολες πτυχές της προσωπικής της διαδρομής.

Όπως εξήγησε, από μικρή ηλικία είχε ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα φύλου της, στα οποία δυσκολευόταν να βρει απαντήσεις, καθώς δεν υπήρχε η απαραίτητη ενημέρωση. Στο πρόσωπο της μητέρας της, ωστόσο, βρήκε τη στήριξη που τόσο είχε ανάγκη.

«Κάποια στιγμή είδα ότι δεν ανήκω πουθενά. Δεν ήξερα πού ανήκω και δεν υπήρχε και πληροφορία. Θεωρούσα ότι είμαι ένα γκέι παιδί. Η ερώτηση “γιατί δεν έχω σαν το δικό σου, μαμά;” είναι υπαρκτή. Επειδή αισθανόμουν κορίτσι, έκανα αυτή την ερώτηση στη μαμά μου», ανέφερε η Άννα Κουρουπού και πρόσθεσε: «Ό,τι πιο σημαντικό είναι η μητέρα να πει “εγώ εδώ είμαι”. Αυτή η γυναίκα μού έβαλε μια βάση πολύ γερή».

Το μπούλινγκ και το μίσος για τους καθηγητές της

Τα πράγματα έξω από το οικογενειακό της περιβάλλον ήταν πολύ διαφορετικά. Η Άννα Κουρουπού περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σχολείο της, αποκαλύπτοντας ότι ο εκφοβισμός που υφίστατο την οδήγησε στην απόφαση να διακόψει τη φοίτησή της. Ιδιαίτερα αιχμηρή υπήρξε η αναφορά της στους καθηγητές της.

«Το μπούλινγκ ήταν πολύ έντονο στο σχολείο, ήταν πολύ εμφανής η περίπτωσή μου. Δυστυχώς αναγκάστηκα να παρατήσω το σχολείο. Το μίσος που ένιωσα για τους καθηγητές μου δεν το έχω νιώσει ούτε για τους βιαστές μου».

Η φυλομετάβαση και οι κοινωνικές προκαταλήψεις

Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε, η ίδια θυμάται με ιδιαίτερη χαρά την περίοδο της φυλομετάβασής της. Μίλησε για τη νέα σχέση που απέκτησε με το σώμα της, αλλά και για τις αντιλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τη φυλομετάβαση.

«Η ομορφότερη περίοδος της ζωής μου ήταν η φυλομετάβαση. Ανακάλυπτα πράγματα για τον εαυτό μου, ακόμα και στο ερωτικό, το να μάθω το σώμα μου από την αρχή, το πώς με βλέπουν οι άλλοι. Η επέμβαση έκανε μεγάλη διαφορά στο μυαλό των ανθρώπων. Υπήρχε περίπτωση να διαλέξω να περάσω όλα αυτά που πέρασα για να βάλω ένα φουστάνι; Πιστεύουν πολλοί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει σεξ, ό,τι πιο ηλίθιο υπάρχει».

Ο βιασμός που δεν αποκάλυψε ούτε στη μητέρα της

Μία από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής της, για την οποία επί χρόνια δεν γνώριζαν τίποτα ούτε οι πιο κοντινοί της άνθρωποι, ήταν ο βιασμός της. Η Άννα Κουρουπού επέλεξε να μιλήσει για πρώτη φορά για το περιστατικό μέσα από το βιβλίο της, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο είχε αποφύγει να το εκμυστηρευτεί στη μητέρα της και στις φίλες της.

«Για τον βιασμό μου εκείνο το βράδυ δεν μίλησα ούτε στη μαμά μου. Πρώτη φορά που το έβγαλα ήταν στο βιβλίο. Ούτε φίλες μου δεν το ήξεραν. Όχι γιατί ντρεπόμουν, αλλά δεν ήθελα να με λυπούνται».