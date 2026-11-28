Στη φράση «Η μικρή μας οικογένεια…» επανήλθε η Ιωάννα Τούνη το Σάββατο, μέσα από τις νέες αναρτήσεις της στο Instagram, την ώρα που ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, της επιφύλαξε μια ρομαντική έκπληξη. Η συγκεκριμένη έκφραση, πάντως, μόνο καινούργια δεν είναι για όσους παρακολουθούν τις αναρτήσεις της μετά το πολυσυζητημένο «Οικογένεια» του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου και τον μικρό Πάρη.

Η επιχειρηματίας, που έχει ήδη στολίσει το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη για τα Χριστούγεννα, δέχτηκε από τον αγαπημένο της μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα, κλαδιά ελάτου και κόκκινους καρπούς. Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης φρόντισε, μάλιστα, τα λουλούδια να ταιριάζουν ακόμη και με τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σαλονιού της.

«POV: Το αγόρι σου καταλαβαίνει το assignment και σου φέρνει λουλούδια που κάνουν matching με τον στολισμό στο σαλόνι», έγραψε με χιούμορ η Ιωάννα Τούνη.

Η μικρή μας οικογένεια

Λίγο διαφορετικό ενδιαφέρον είχε η φωτογραφία στην οποία η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται αγκαλιά με τον γιο της στον καναπέ του σπιτιού της, διαβάζοντάς του ένα βιβλίο. «Η μικρή μας οικογένεια…», έγραψε η ίδια, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο με τον χαμογελαστό Πάρη αρκέστηκε στη λέξη «Έρωτας».

Η Ιωάννα Τούνη είχε χρησιμοποιήσει σχεδόν την ίδια φράση σε βίντεο με τον γιο της, λίγες ημέρες αφότου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε χαρακτηρίσει «Οικογένεια» μια κοινή φωτογραφία του με τη Ρία Ελληνίδου και τον Πάρη.

Δύο εβδομάδες αργότερα, η επιχειρηματίας επιστρέφει στην ίδια έκφραση. Πρόκειται απλώς για έναν τρυφερό χαρακτηρισμό ή μήπως για ακόμη μία διακριτική «σπόντα» προς τον πρώην σύντροφό της; Η ίδια, πάντως, δεν έχει συνδέσει δημόσια τις δύο αναρτήσεις.

Η νέα καθημερινότητα

Πριν από λίγες ημέρες, η Ιωάννα Τούνη είχε αναφερθεί και στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς της ως εργαζόμενης μητέρας, υπερασπιζόμενη τις γυναίκες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειάς τους.

«Είμαι μαμά, νοικοκυρά, social media manager, δημιουργός περιεχομένου, επιχειρηματίας και πολλές φορές όλα αυτά ταυτόχρονα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τον οποίο απέκτησε τον Πάρη τον Ιανουάριο του 2023, η επιχειρηματίας έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή στο πλευρό του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, δημοσιεύοντας κατά διαστήματα στιγμιότυπα από την κοινή τους καθημερινότητα.