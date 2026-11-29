Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Κυριακή 29 Νοέμβρη, για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ

Πάρτε αποφάσεις των σοβαρών σας θεμάτων, όταν δε θα είστε εκνευρισμένοι. Εξετάστε όλα τα δεδομένα που έχετε στα χέρια σας πριν κάνετε μια σημαντική επένδυση.

ΤΑΥΡΟΣ

Ξεκουραστείτε γιατί η κούραση σας κάνει να πεισμώνετε και να γκρινιάζετε. Αξιοποιώντας σωστά όσα έχετε μάθει θα βοηθηθείτε για σημαντικές αγορές.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Πρέπει να δείξετε υπομονή σε αντιφατικές καταστάσεις που σας έχουν κουράσει. Εκμεταλλευτείτε τη ζωτικότητα που έχετε προς όφελός σας και μην αφήνετε να πηγαίνει χαμένη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Προβληματιστείτε με τις ύποπτες κινήσεις κάποιων συνεργατών σας και δείξτε ιδιαίτερη προσοχή. Μην επιτρέψετε σε μία διένεξη ή παρεξήγηση που θα έχετε να σας χαλάσει τη διάθεση.

ΛΕΩΝ

Βάλτε όρια στις απαιτήσεις των οικογενειακών σας προσώπων και μην τους κακομαθαίνετε. Οι περισσότεροι στόχοι σας είναι εφικτοί και θα αποδώσουν σύντομα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μη φοβάστε τις αλλαγές και μένετε προσκολλημένοι στο ίδιο σημείο. Βρείτε εναλλακτικούς τρόπους για να ξεπεράσετε προβλήματα που δεν μπορείτε να κατανοήσετε.

ΖΥΓΟΣ

Είναι προτιμότερο να εκφράσετε τις ανάγκες σας, απ’ το να περιμένετε να τις μαντέψουν. Βοηθήστε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο στο χειρισμό των ψυχολογικών του προβλημάτων.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Φροντίστε οι τόνοι και το ύφος σε ένα διάλογο που θα κάνετε να είναι σωστά. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και στη συνέχεια αρχίστε να οργανώνεστε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Πάρτε αποφάσεις αφού πρώτα κάνετε σωστή αξιολόγηση των καταστάσεων. Προσπαθήστε να βρείτε χρόνο για να τα βρείτε με τον εαυτό σας και να καταλάβετε τι πραγματικά θέλετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Για να μην υποτιμήσετε τις ανάγκες σας και οι άλλοι την αξία σας, προσπαθήστε να μετριάσετε την ευαισθησία σας με τη λογική και τη δύναμη που διαθέτετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Εξετάζοντας το παρελθόν σας θα ανακαλύψετε ότι έχετε αποκομίσει εμπειρίες που δεν έχετε επεξεργαστεί από έλλειψη πραγματικού ενδιαφέροντος για τον εαυτό σας.

ΙΧΘΥΣ

Δε θα είστε υποτονικοί, αλλά αντίθετα θα σας βοηθήσουν να επιβεβαιώσετε τις σωστές σκέψεις σας και τη διαίσθησή σας. Διατηρήστε την αισιοδοξία και μην απομακρυνθείτε από τους στόχους.