Από τις πολυτελείς κατοικίες της Εκάλης και τις μετακινήσεις με ελικόπτερα στο κρατητήριο βρέθηκε μια 36χρονη influencer, η οποία συνελήφθη από την αστυνομία. Η γυναίκα πρόβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ζωή μέσα στη χλιδή, με πανάκριβες τσάντες, ακριβά αυτοκίνητα και πούρα, ενώ σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, η 36χρονη παρουσιαζόταν ως λογίστρια με επιχειρηματική δραστηριότητα και φέρεται να εκμεταλλευόταν τις γνωριμίες της στους εύπορους κύκλους των βορείων προαστίων. Πρότεινε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, επενδυτικές συνεργασίες, υποσχόμενη μεγάλα κέρδη σε όσους της εμπιστεύονταν τα χρήματά τους.

Η ζωή μέσα στη χλιδή και οι χειροπέδες

Οι αναρτήσεις της στα social media παρέπεμπαν σε μια γυναίκα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Επώνυμα ρούχα, πολυτελείς κατοικίες και εντυπωσιακά SUV, τα οποία φέρεται να είχε αποκτήσει προς χρήση μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, συμπλήρωναν την εικόνα της επιτυχημένης επιχειρηματία.

Η σύλληψή της έγινε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εκκρεμούσαν σε βάρος της δύο καταδικαστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, της είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης 18 μηνών για απάτη και 12 μηνών για πλαστογραφία, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Η καταγγελία για τις 50.000 ευρώ

Μεταξύ εκείνων που καταγγέλλουν ότι εξαπατήθηκαν από την 36χρονη βρίσκεται και εν ενεργεία βουλευτής, που μίλησε στο MEGA, υποστηρίζοντας ότι έχασε περισσότερα από 50.000 ευρώ.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε με αφορμή την ενοικίαση ακινήτου στην Εκάλη και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συζητήσεις για επιχειρηματική συνεργασία. Η influencer φέρεται να πρότεινε τη δημιουργία ενός μπαρ-καφέ στο Κολωνάκι, παρουσιάζοντας μάλιστα συμβόλαιο για κατάστημα το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν υπήρχε.

«Μου έφαγε πολλά λεφτά, είμαι στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά στο MEGA.

Οι καταγγελίες για πολυτελή αυτοκίνητα και επενδύσεις

Η 36χρονη είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών ήδη από το 2020. Ορισμένες από τις καταγγελίες σε βάρος της αφορούν αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς φέρεται να λάμβανε προκαταβολές από ενδιαφερόμενους αγοραστές χωρίς να τους παραδίδει τα οχήματα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ένας Ιταλός φέρεται να έχασε περίπου 40.000 ευρώ, τα οποία είχε διαθέσει για τη δημιουργία εστιατορίου. Αντίστοιχες καταγγελίες προέρχονται από επαγγελματίες του χώρου της κομμωτικής, ενώ μεταξύ των υποθέσεων αναφέρεται και εκείνη ενός ιερέα.

Η 36χρονη παραμένει υπό κράτηση και τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.