Τα λαμπρά αστέρια του Χόλυγουντ όταν πεθαίνουν νέα γίνονται θρύλος. Ίσως επειδή οι θαυμαστές τους δεν προλαβαίνουν τους δουν να γεράσουν. Κάποιοι (Τζέιμς Ντιν) πέφτουν θύμα της ταχύτητας, οι περισσότεροι και περισσότερες πνίγονται στα φάρμακα (Μάικλ Τζάνσον), άλλα αφήνουν ερωτηματικά (Μέριλιν Μονρόε), αλλά υπάρχει μια σοβαρή υποψία για δολοφονία ή απλά για χρήση ναρκωτικών.

Υπάρχει όμως και ένα που τα ξεπερνά σε μυστήριο. Κανείς, 45 χρόνια μετά, δεν θα μάθει ποτέ πως έσβησε η Νάταλι Γουντ, ένα λαμπρό αστέρι και λαμπερή ηθοποιός γεμάτη ταλέντο.

Απόδειξη η ερμηνεία της στο West Side Story δίπλα στον Τζορτζ Τσακίρη.

Κανείς δεν θα μάθει τι έγινε στις 29 Νοεμβρίου 1981 επάνω στο γιοτ Splendour κοντά στο νησί Σάντα Καταλίνα. Μαζί της βρίσκονταν ο σύζυγός της, Ρόμπερτ Βάγκνερ, ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία Brainstorm, Κρίστοφερ Γουόκεν, και ο καπετάνιος Ντένις Ντάβερν.

Και οι συμφωνούν ότι η κατάσταση στο σκάφος ήταν ηλεκτρισμένη, αλλά από εκεί και πέρα έχουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για το ίδιο γεγονός.

Το σίγουρο είναι ότι το ζευγάρι Βάγκνερ και ο Γουόκεν μάλωναν. Κάποια στιγμή η Νάταλι Γουντ αποσύρεται στην καμπίνα της,

Μετά τα μεσάνυχτα ανακαλύπτουν ότι λείπει. Πως είναι δυνατόν να ειδοποιούν την Ακτοφυλακή τρεις ώρες αργότερα (3:30);

Στις 8 το πρωί βρίσκουν τη σορό της, ενώ η βοηθητική λέμβος έπλεε ακυβέρνητη…

Ο Ρόμπερτ Βάγκνερ, υποστήριξε σταθερά ότι η Γουντ γλίστρησε τυχαία στο νερό προσπαθώντας να δέσει τη λέμβο, αν και η αφήγησή του για το τι προηγήθηκε μεταβλήθηκε με τα χρόνια.

Ο Κρίστοφερ Γουόκεν, δήλωσε με συνέπεια ότι κοιμόταν στην καμπίνα του και δεν αντιλήφθηκε κάποια σοβαρή σύγκρουση.

Ο Ντένις Ντάβερν, Αρχικά επιβεβαίωσε την εκδοχή του ατυχήματος, δεκαετίες αργότερα ανακάλεσε, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε βίαιος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού και ότι ο Βάγκνερ καθυστέρησε σκόπιμα την αναζήτηση.

Το 1981 ο θάνατος αποδόθηκε σε τυχαίο πνιγμό, η υπόθεση άνοιξε ξανά το 2011. Η συμπληρωματική νεκροψία του 2013 ανέδειξε φρέσκους μώλωπες στα άνω άκρα και το πρόσωπό της —πιθανώς προκληθέντες πριν πέσει στο νερό— καθώς και υψηλά επίπεδα αλκοόλ (0,14%) σε συνδυασμό με φάρμακα. Κατά συνέπεια, η αιτία θανάτου τροποποιήθηκε σε «πνιγμό και άλλους απροσδιόριστους παράγοντες».

Το 2018 ο Βάγκνερ χαρακτηρίστηκε πρόσωπο ενδιαφέροντος, όμως τον Μάιο του 2022 απαλλάχθηκε επίσημα λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Η υπόθεση παραμένει τυπικά ανοιχτή και ανεξιχνίαστη, εντείνοντας τις αμφιβολίες που τροφοδοτούνται από μαρτυρίες γειτονικών σκαφών για κραυγές βοήθειας και από τη γνωστή φοβία της ηθοποιού για τα σκοτεινά νερά.

Γεννήσεις

1832: Λουίζα Μέι Άλκοτ, Αμερικανίδα συγγραφέας και ποιήτρια, γνωστό για το μυθιστόρημα Μικρές Κυρίες. Υπέρμαχος ης γυναικείας χειραφέτησης και πολέμιος της δουλείας. Πέθανε στις 6 Μαρτίου 1888.

1902: Κάρλο Λέβι. Ιταλός γιατρός, συγγραφέας και ζωγράφος, εβραϊκής καταγωγής. Σημαντικότερο έργο του το βιβλίο Ο Ιησούς σταμάτησε στο Έμπολι. Πέθανε στις 4 Ιανουαρίου 1975.

1921: Σάββας Αγουρίδης, θεολόγος. Δίδαξε Ερμηνευτική και Ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Πέθανε στις 15 Φεβρουαρίου 2009.

1926: Ανδρέας Μουράτης, ποδοσφαιριστής θρύλος του Ολυμπιακού. Βασικό χαρακτηριστικό του η αυτοθυσία μέσα στο παιχνίδι. Σε μια εποχή που δεν επιτρέπονταν οι αλλαγές ποδοσφαιριστές με αυτόν τον χαρακτήρα ήταν απαραίτητοι. Το προσωνύμιο Μιζούρι οφείλεται σε ένα θηριώδες Αμερικανικό πλοίο που ναυλοχούσε στο Φάληρο. Οι Τούρκοι τον ονόμασαν «Μουράτ Ασλάν», δηλαδή «Μουράτης το λιοντάρι». Κέρδισε 6 πρωταθλήματα και 5 Κύπελλα. Πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου 2000.

1956: Ηλίας Ζερβός, ηθοποιός της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Δάνεισε τη φωνή του σε πολλές παιδικές μεταγλωττισμένες σειρές.

1965: Στάθης Αγγελόπουλος, λαϊκός τραγουδιστής, γιος του Μανόλη Αγγελόπουλου και της Αννούλας Βασιλείου.

1973: Ράιαν Γκιγκς, Ουαλός ποδοσφαιριστής (μέσος) με μεγάλη καριέρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το επώνυμό το ήταν Ουίλσον, αλλά στα 16 χρόνια του υιοθέτησε αυτό της μητέρας του επειδή είχε χωρίσει με τον πατέρα του.

1980: Ηλίας Κασιδιάρης, πολιτικός, καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης πράξη για την οποία έμεινε έξι χρόνια στη φυλακή (200-06) από τα 13,5 χρόνια που είχε καταδικαστεί αρχικά. Διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου της Χρυσής Αυγής και βουλευτής τλου μορφώματος.

1985: Ευαγγελία Αραβανή, σταρ Ελλάς (2005), μοντέλο, τηλεπαρουσιάστρια.

Θάνατοι

1852: Αουγούστα Άντα (39 χρ.), κόρη του Λόρδου Βύρωνα, καρπός της σχέσης με την Αναμπέλα Μίλμπανκ που αντί για ποιήτρια έγινε μαθηματικός. Υπήρξε στενή συνεργάτης του Τσαρλς Μπάμπιζ, εφευρέτη της πρώτης αυτόματης ψηφιακής υπολογιστικής μηχανής. Πέθανε στην ίδια ηλικία με τον πατέρα της που δεν γνώρισε ποτέ.

1924: Τζιάκομο Πουτσίνι (66 χρ.), Ιταλός συνθέτης της όπερας, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του είδους. Έργα του Μποέμ, Μαντάμ Μπατερφλάι κ.ά .

1986: Κάρι Γκραντ (82 χρ.). Άγγλος ηθοποιός με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Είχε γεννηθεί στο Μπρίστολ της Αγγλίας και το πραγματικό του όνομα ήταν Αρτσιμπαλντ Αλεξάντερ Λιντς.

1991: Nασιρντίν Ισάνοφ (48 χρ.), Κιργίζιος πολιτικός, πρώτος πρωθυπουργός της χώρας μετά την ανεξαρτησία της. Μέλος του κομμουνιστικού κόμματος είχε φτάσει να είναι αντιπρόεδρος στην τοπική Δημοκρατία της ΕΣΣΔ. Σκοτώθηκε σε τροχαίο στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης όταν φορτηγό τους χτύπησε μετωπικά. Τον συνόδευε ο γεννημένος στη Λιθουανία με ισραηλινή, ελβετική και καναδική υπηκοότητα Μπόρις Μπιρστέιν ιδιοκτήτης του επενδυτικού ομίλου Seabeco. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε μόνο ο Ισάνοφ, ενώ ο επιχειρηματίας και ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έπαθαν τίποτα. Αυτό δημιούργησε πολλά σενάρια γύρω από το ενδιαφέρον εταιρειών να αξιοποιήσουν τα κοιτάσματα χρυσού της χώρας.

2000: Παντελής Σφηνιάς (62 χρ.), εφοπλιστής, αυτοκτόνησε πηδώντας από τον 6ο όροφο των γραφείων του στην οδό Κονδύλη. Ήταν αντιπρόεδρος της «Μίνοαν Φλάϊν Ντόλφινγκ». Η εταιρεία ήταν ιδιοκτήτρια του βυθισθέντος πλοίου Σάμινα που οδήγησε στον θάνατο 80 επιβάτες του έξω από την Πάρο.

2001: Τζορτζ Χάρισον (58 χρ.), μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός, μέλος των Beatles, ήταν αυτός που προσέθεσε ανατολίτικες μουσικές επιρροές στο συγκρότημα.

2006: Χρήστος Τεγόπουλος (80 χρ.), εκδότης, αγωνιστής της Αντίστασης. Έφερε επανάσταση στον χώρο των εγκυκλοπαιδειών με τη Δομή (1966), ενώ το 1976 χρηματοδότησε την έκδοση της Ελευθεροτυπίας, η οποία στη συνέχεια πέρασε στην πλήρη κατοχή του. Οργανωμένος στην Αριστερά πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, εργάστηκε για λίγο στην Αυγή ως δημοσιογράφος. Υπήρξε και μέτοχος στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕΓΚΑ.