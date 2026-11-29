Η ελληνική γλώσσα έχει υπέροχες λέξεις. Μόνο που αυτό κάποιες φορές είναι… παγίδα. Σου δίνει τη δυνατότητα να κρύψεις την σκληρή αλήθεια, να την καμουφλάρεις με μια όμορφη λέξη και να τη σερβίρεις.

Το συνηθίζουν διαχρονικά, οι πολιτικοί. Κι αλλοίμονο στον κόσμο που περιμένει να μάθει τι έγινε.

Στις 29 Νοεμβρίου 1967 διαπράχτηκε Εθνικό έγκλημα, μόνο που ο λαός το έμαθε σε βάθος χρόνου ή από τα παιδιά του που υπηρετούσαν στην Κύπρο. Η ελληνική μεραρχία που είχε στείλει κρυφά το 1964 στην Μεγαλόνησο για να την προστατεύσει ο Γιώργος Παπανδρέου ανακλήθηκε στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια δύναμη που ξεκινούσε από 8.500 άνδρες κι έφθανε τις 12.000, ανάλογα με την περίοδο και την πίεση που δεχόταν το νησί που έχει την ατυχία να βρίσκεται απέναντι από την Τουρκία.

Γυμνάσια της ελληνικής δύναμης υπό το βλέμα των Άγγλων

Η διεθνής κατάσταση δεν βοηθούσε την Ελλάδα. Είχε προηγηθεί ο πόλεμος των επτά ημερών. Το Ισραήλ τα είχε βάλει με την Αίγυπτο και την Ιορδανία και τουλάχιστον στην πρώτη περίπτωση είχε νικήσει κατά κράτος. Η κατάσταση ήταν ρευστή. Στην Κύπρο ο Μακάριος είχε επιλέξει το μπλοκ των Αδέσμευτων και οι Αμερικανοί φοβόντουσαν ότι θα γίνει ο Κάστρο της Μεσογείου. Στην Ελλάδα οι συνταγματάρχες που είχαν έρθει στην εξουσία με πραξικόπημα μετρούσαν λίγους μήνες και είχαν εναντίον τους (και) την διεθνή κοινή γνώμη, οι Αμερικανοί ήθελαν ησυχία και ασφάλεια κι αν μπορούσαν να εξαφανίσουν τον… παπά όπως έλεγαν τον Κύπριο πρόεδρο θα ήταν ευτυχισμένοι, η εδώ κυβέρνηση αναζητούσε ερείσματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μιλούσε ακόμα και για διπλή ένωση όπως αποκαλύφθηκε δεκαετίες μετά από τον εδώ Αμερικανό πρεσβευτή εκείνα τα χρόνια.

Οι Τούρκοι έπαιζαν για μια ακόμα φορά το χαρτί της εισβολής. Η δική τους κόκκινη γραμμή ήταν η επιστροφή όλων των στρατευμένων Ελλήνων από την Κύπρο είτε ανήκουν στην ελληνική Μεραρχία, είτε στην Εθνοφρουρά και φυσικά του Γρίβα που επιστρέφει στην Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου.

Όσοι παρακολουθούσαν ελληνικό ραδιόφωνο και διάβαζαν τις λογοκριμένες ελληνικές εφημερίδες δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως βρεθήκαμε ένα βήμα πριν τον πόλεμο. Δεν ήξεραν ούτε τι είχε γίνει στο χωριό Κοφίνου, ούτε τις τουρκικές απαιτήσεις.

Στις συμφωνίες που υπογράφηκαν η απόφαση να μείνει απροστάτευτη η Κύπρος περιγράφεται ως αποχώρηση των επιπλέον δυνάμεων, λες κι ο στρατός είναι τυρί φέτα που βγαίνει περισσότερο από κιλό και περισσεύει στο ζύγι.

Το χειρότερο όμως είναι ότι η συμφωνία που υπογράφηκε έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τα ελληνικά ΜΜΕ. Τους αρκούσε που αποφεύχθηκε ο πόλεμος.

Όλα έγιναν γρήγορα

9 Σεπτεμβρίου στον Έβρο ο πρωθυπουργός Κόλλιας συναντά τον ομόλογό του Ντεμιράλ και διαπιστώνουν πλήρη διαφωνία για το Κυπριακό., Οι μεν μιλούν για Ένωση και δεν για Διχοτόμιση.

14 Νοεμβρίου διεξάγεται η επιχείρηση Γρόνθος με τη συμμετοχή του Γρίβα και των ελληνικών δυνάμεων για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους που οδηγούν Λευκωσία

15 Νοεμβρίου η Εθνοφρουρά μετά από μάχη εξουδετερώνει τους τουρκικού θύλακες στην περιοχή. Οι τουρκοκύπριοι έχουν 12 νεκρούς, οι Έλληνες έναν.

16 Νοεμβρίου, στρατός συγκεντρώνεται στα παράλια που βρίσκονται απέναντι από την Κύπρο. Όλα είναι έτοιμα για απόβαση και παράλληλα χτυπήματα σε ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

20 Νοεμβρίου, ο Παναγιώτης Πιπινέλης, παλαιός πολιτικός αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών. Είναι πιστός στο ΝΑΤΟ, μισεί τους κομμουνιστές και τους συνοδοιπόρους του, άρα και τον Μακάριο κι ενδιαφέρεται περισσότερο για την ειρήνη στην περιοχή παρά για τις ενδεχόμενες παραχωρήσεις.

22 Νοεμβρίου, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό απεσταλμένο Σάιρους Βανς που δεν έρχεται να λύσει το πρόβλημα της Κύπρου, αλλά να το κρύψει… κάτω από χαλί

29 Νοεμβρίου, μετά από αφόρητες Αμερικανικές πιέσεις συμφωνείτε η αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων που… περισσεύουν από το Νησί. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και η Εθνοφρουρά που παραμένει στο Νησί με την επιμονή του Μακάριου. Σε λιγότερο από επτά χρόνια είναι αυτή που θα τον ανατρέψει και θα επιχειρήσει να τον δολοφονήσει.

16 Ιανουαρίου 1968, Ολοκληρώνεται αποχώρηση της ελληνικής Μεραρχίας.

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1781: Το πλήρωμα του βρετανικού δουλεμπορικού πλοίου Ζονγκ δολοφονεί 133 Αφρικανούς σκλάβους ρίχνοντάς τους στη θάλασσα για να εισπράξει τα ασφάλιστρα.

1822: Ο οπλαρχηγός Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το φρούριο του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο, απελευθερώνοντάς το από τους Οθωμανούς.

1822 : Οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις, με επικεφαλής τους Νικηταρά, Τσόκρη και Χατζηχρήστο, νικούν τα στρατεύματα του Δελή Αχμέτ μπέη στην Κορτέσα Κορινθίας.

1826: Ο Γάλλος φιλέλληνας Κάρολος Φαβιέρος, επικεφαλής 480 ανδρών, σπάει τον κλοιό της πολιορκίας του Κιουταχή και εφοδιάζει τους πολιορκημένους στην Ακρόπολη των Αθηνών με πυρίτιδα για έναν μήνα.

1929: Ο Αμερικανός Ρίτσαρντ Μπερντ γίνεται ο πρώτος που πετά πάνω από το Νότιο Πόλο και ο δεύτερος άνθρωπος που τον αντικρύζει μετά τον Ρόμπερτ Σκοτ.

1947: Παρά τις αντιδράσεις των Αραβικών χωρών ο ΟΗΕ ψηφίζει υπέρ της διχοτόμησης της Παλαιστίνης. Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 1948 ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ.

1963: Ο Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον δημιουργεί την Επιτροπή Γουόρεν για να διερευνήσει τη δολοφονία του Τζον Κένεντι.

1964: Κατά τη διάρκεια του εορτασμού της επετείου της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου, σημειώνεται έκρηξη νάρκης με τραγικό απολογισμό 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

1968: Παραιτείται ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Ρόμπερτ ΜακΝαμάρα. Αιτία η διαφωνία του με τον πρόεδρο Τζόνσον στο θέμα του Βιετνάμ. Ο υπουργός ήθελε ειρήνη, ενώ ο Τζόνσον συνέχιση του πολέμου.

1987: Παγιδευμένη βόμβα από βορειοκορεάτες στην πτήση 858 των Κορεατικών Αερογραμμών οδηγεί στον θάνατο 115 επιβάτες και πλήρωμα. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Άμπου Ντάμπι με προορισμό την Μπανγκόκ και τελικό τη Σεούλ.

1992: Νεοναζί στη Γερμανία προκαλούν ζημιές σε αυτοκίνητα Ελλήνων αξιωματικών.

1994: Οι Νορβηγοί απορρίπτουν με δημοψήφισμα την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1998: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού Αντώνης Ναξάκης φέρνει στην Ελλάδα με ιδιωτικό αεροπλάνο τον ηγέτη των Κούρδων του PΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην Ελλάδα χωρίς να έχει ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ζητά να εγκαταλείψει το γρηγορότερο τη χώρα. Ο ίδιος ο Οτσαλάν θέλει να πάει στην Ολλανδία για να παρουσιαστεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.