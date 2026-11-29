Τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε ο Θοδωρής Φέρρης, αποκαλύπτοντας πως η είδηση τον επηρέασε τόσο πολύ, ώστε δεν μπορούσε να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει την επόμενη ημέρα.

Μιλώντας στον Τάσο Τρύφωνος, στην εκπομπή «Τετ α Τετ», ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις δύο επαγγελματικές συνεργασίες που είχε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και στις συναντήσεις τους σε αεροδρόμια και νυχτερινά κέντρα.

Όπως διευκρίνισε, οι δυο τους δεν είχαν προσωπική φιλία ούτε έκαναν παρέα. Ωστόσο, οι φορές που είχαν συναντηθεί είχαν αφήσει στον ίδιο πολύ θετική εντύπωση για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του τραγουδιστή.

«Έχω δουλέψει με τον Μαζωνάκη κάνα δυο φορές. Ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ καλός, απροβλημάτιστος, πολύ απλό παιδί, θα έλεγα. Δεν κάναμε παρέα, αλλά όποτε βλεπόμασταν σε τίποτα αεροδρόμια, έξω σε κέντρα, ήταν ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος, πολύ συμπαθής».

Ο Θοδωρής Φέρρης εξήγησε πως όσα συνέβησαν τον επηρέασαν βαθιά, καθώς είχε γνωρίσει και συναναστραφεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και είχε σχηματίσει την εικόνα ενός ανθρώπου που εκτιμούσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η συναισθηματική του κατάσταση ήταν τέτοια, ώστε δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τη συναυλία του την επόμενη ημέρα, καθώς ένιωθε αδύναμος να τραγουδήσει μπροστά στο κοινό.

«Με πείραξε πάρα πολύ, όπως όλους τους Έλληνες πείραξε. Δεν θέλω να λαϊκίσω τώρα. Με πείραξε γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχω γνωρίσει και έχω συναναστραφεί μαζί του και ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Με πείραξε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω την επόμενη μέρα με τίποτα».

Κλείνοντας, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε τους ανθρώπους γύρω του να αισθάνονται άνετα, επισημαίνοντας πως διέθετε μια ξεχωριστή επικοινωνιακή ικανότητα.

«Είχε έναν μαγικό τρόπο αυτός ο άνθρωπος, νομίζω, και ένιωθες ωραία μαζί του».