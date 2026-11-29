Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από εστιατόριο στην οδό Φοίβης, στη Γλυφάδα.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 4:20, όταν κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Αστυνομία, καθώς άκουσαν έναν ισχυρό κρότο που αναστάτωσε τη γειτονιά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι από την έκρηξη είχε δημιουργηθεί ένας μικρός κρατήρας έξω από το εστιατόριο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού ή εκρηκτική ύλη, γεγονός που αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια του περιστατικού.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική πόρτα του καταστήματος.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.