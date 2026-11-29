Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα 9χρονο κορίτσι στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, με τις αστυνομικές Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της 30χρονης μητέρας του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, όταν το ανήλικο παιδί διακομίστηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι γιατροί, λαμβάνοντας υπόψη και τη μικρή ηλικία του παιδιού, έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία του.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το 9χρονο κορίτσι κατανάλωσε αλκοόλ, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε πρόσβαση σε αυτό.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης μητέρας του παιδιού.