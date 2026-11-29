Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Πατάκης, μία σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και εκδότης, υπήρξε ο ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του βιβλίου και των ελληνικών γραμμάτων.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν τα τρία παιδιά του, Άννα, Έλενα και Αλέξανδρος, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στη σελίδα των Εκδόσεων Πατάκη στο Facebook. Στην ανακοίνωσή τους περιγράφουν τις τελευταίες στιγμές του πατέρα τους, ο οποίος επέστρεψε στο σπίτι από το γραφείο το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά παραπάτησε καθώς ανέβαινε τη σκάλα.

Στην ανάρτησή τους, τα παιδιά του Στέφανου Πατάκη αναφέρθηκαν και στην περιπέτεια που είχε αντιμετωπίσει η υγεία του το περασμένο καλοκαίρι, σημειώνοντας πως είχε καταφέρει να αναρρώσει γρήγορα.

Όπως έγραψαν χαρακτηριστικά:

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι.

Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.

Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.

Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος».

Η πορεία και η διαδρομή του στον χώρο του βιβλίου

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα. Ο πατέρας του είχε ουγγρική καταγωγή, ενώ η μητέρα του καταγόταν από το Αίγιο. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και μεγάλωσε σε μια δύσκολη περίοδο, στα χρόνια της Κατοχής και της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Αφιέρωσε τη ζωή του στο βιβλίο και την ελληνική γλώσσα, δημιουργώντας έναν εκδοτικό οίκο που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό εκδοτικό κόσμο.

Οι Εκδόσεις Πατάκη ιδρύθηκαν το 1974. Στα πρώτα τους βήματα, ο Στέφανος Πατάκης συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Τζερεφό για την έκδοση του λατινικού κειμένου Somnium Scipionis του Κικέρωνα, ως βοηθήματος για το λύκειο.

Η διαδρομή του συνδέθηκε με την αγάπη για τη γνώση, τη γλώσσα και το βιβλίο, ενώ το έργο του συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό μέρος της ιστορίας των ελληνικών εκδόσεων.