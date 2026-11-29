Με χιόνια στα ορεινά αποχαιρετά τη χώρα ο Νοέμβριος, καθώς ο χειμώνας κάνει αισθητή την παρουσία του, από τον Έβρο μέχρι τη Φλώρινα, αλλά και σε περιοχές της Αττικής, όπως η Πάρνηθα.

Στα λευκά έχουν ήδη ντυθεί αρκετά χιονοδρομικά κέντρα και ορεινές περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν στο Καϊμάκτσαλαν, στο Πισοδέρι, στη Βασιλίτσα, στο Ανήλιο, στη Λαϊλιά, στο Βέρμιο και το Σέλι, στα 3-5 Πηγάδια, καθώς και στο Ελατοχώρι.

Σύμφωνα με το snowreport, ασθενής χιονόπτωση καταγράφεται επίσης στον Παρνασσό, στον Χελμό, στη Βαθειά Λάκα, αλλά και στο Βελούχι. Τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται, ενώ αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Στον Πετρόλοφο Σουφλίου το χιόνι έστρωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στα λευκά ξύπνησε και η Φλώρινα.

Χιόνια ακόμη και στην Πάρνηθα

Σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, αλλά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Μάλιστα, χιονόπτωση αναμένεται το βράδυ στην Πάρνηθα, καθώς και στον Κιθαιρώνα, καθώς η ψυχρή εισβολή συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα.

Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες στη Θεσσαλία

Την ίδια ώρα, υποχρεωτικός είναι πλέον ο εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Το μέτρο αφορά όλες τις κατηγορίες οχημάτων που δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά χιονιού.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, η απόφαση εφαρμόζεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Στόχος είναι η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.