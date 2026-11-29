Τις προσωπικές τους εμπειρίες από τις προτάσεις γάμου που έκαναν ή δέχθηκαν μοιράστηκαν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Ζωή Κρονάκη, μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ, Καλημέρα είπαμε.

Με αφορμή ένα viral βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, οι δύο παρουσιαστές θυμήθηκαν τη δική τους ξεχωριστή στιγμή, περιγράφοντας πώς βίωσαν την πρόταση γάμου, ο καθένας από τη δική του πλευρά.

Η Ζωή Κρονάκη αποκάλυψε πως η δική της πρόταση γάμου δεν είχε ιδιαίτερη σκηνοθεσία ή κάποιο εντυπωσιακό σκηνικό. Όπως περιέγραψε, όλα έγιναν με απλό και αυθόρμητο τρόπο.

«Σιγά την πρόταση γάμου που έλαβα, μην πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Εμένα μου είπε “τι λες, παντρευόμαστε;” και του λέω “άντε, πάμε να παντρευτούμε”. Τόσο απλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η παρουσιάστρια εξήγησε πως θεωρεί σημαντικό ο άνθρωπος που κάνει την πρόταση να αφιερώσει χρόνο και σκέψη, προκειμένου να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ανάμνηση για το ζευγάρι.

«Όλοι το θέλουμε το παραμύθι μας, είναι ωραίο ο άλλος να μπει σε μία διαδικασία να σχεδιάσει, να σκεφτεί, να κοπιάσει, να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο “τι λες, παντρευόμαστε;”», συμπλήρωσε.

Ο Τάσος Ιορδανίδης θυμήθηκε την πρόταση στη Θάλεια Ματίκα

Από την πλευρά του, ο Τάσος Ιορδανίδης περιέγραψε με χιούμορ πόσο αγχωμένος ήταν όταν αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα.

Παρότι γνώριζε ήδη πως η απάντηση θα ήταν θετική, καθώς το ζευγάρι είχε συζητήσει προηγουμένως το ενδεχόμενο του γάμου, η στιγμή αποδείχθηκε πολύ πιο αγχωτική από όσο περίμενε.

«Εμένα αν με δεις στο βίντεο της πρότασης γάμου, θα τρομάξεις. Δεν το ‘χω δει πολλές φορές, τρέμω σαν το ψάρι. Ήξερα ότι θα πει “ναι”, το είχαμε συζητήσει πριν, αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν σαν ένα ψάρι έξω από τα νερά του», εξομολογήθηκε.

Η Ζωή Κρονάκη τον παρότρυνε τότε να φέρει το σχετικό βίντεο στην εκπομπή, ώστε να το προβάλουν στους τηλεθεατές.

Ο Τάσος Ιορδανίδης αντιμετώπισε την ιδέα με χιούμορ, σχολιάζοντας: «Αν το παίξουμε στην εκπομπή, αυτό θα γίνει viral να ξέρεις».