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Την πρώτη θέση στην τηλεθέαση κατέκτησε το «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, στη μάχη της μεσημεριανής ζώνης του Σαββάτου.

Η εκπομπή του MEGA βρέθηκε στην κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στο δυναμικό κοινό, το «Εξελίξεις Τώρα» σημείωσε 14,1%, ενώ ακολούθησε το «Καλύτερα δε Γίνεται!» με 11,6%. Τρίτο βρέθηκε το «Weekend Live» με 6,5%.

Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη διατήρησε την πρωτιά με 14,8%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Καλύτερα δε Γίνεται!» με 14%, ενώ το «Weekend Live» κατέγραψε 10%.

Αναλυτικά τα ποσοστά

Δυναμικό κοινό

Εξελίξεις Τώρα – 14,1%

Καλύτερα δε Γίνεται! – 11,6%

Weekend Live – 6,5%

Γενικό σύνολο

Εξελίξεις Τώρα – 14,8%

Καλύτερα δε Γίνεται! – 14%

Weekend Live – 10%