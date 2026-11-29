Την πρώτη θέση στην τηλεθέαση κατέκτησε το «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, στη μάχη της μεσημεριανής ζώνης του Σαββάτου.
Η εκπομπή του MEGA βρέθηκε στην κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Στο δυναμικό κοινό, το «Εξελίξεις Τώρα» σημείωσε 14,1%, ενώ ακολούθησε το «Καλύτερα δε Γίνεται!» με 11,6%. Τρίτο βρέθηκε το «Weekend Live» με 6,5%.
Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη διατήρησε την πρωτιά με 14,8%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Καλύτερα δε Γίνεται!» με 14%, ενώ το «Weekend Live» κατέγραψε 10%.
Αναλυτικά τα ποσοστά
Δυναμικό κοινό
Εξελίξεις Τώρα – 14,1%
Καλύτερα δε Γίνεται! – 11,6%
Weekend Live – 6,5%
Γενικό σύνολο
Εξελίξεις Τώρα – 14,8%
Καλύτερα δε Γίνεται! – 14%
Weekend Live – 10%
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