Φτωχότερος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη Γιάννη Ιορδανίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 75 ετών.

Το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική του κηδεία, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.

Στο τελευταίο αντίο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο αδελφός του με τη σύζυγό του, καθώς και οι Ζαχαρίας Ρόχας, Γιώργος Καρτάλος, Στέλλα Παπαδημητρίου, Όθωνας Μεταξάς, Νίκος Νίκας και Σπύρος Σαραφιανός.

Η πορεία του Γιάννη Ιορδανίδη στο θέατρο

Ο Γιάννης Ιορδανίδης γεννήθηκε το 1951 στο Κάιρο της Αιγύπτου και ήταν γιος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Ιορδανίδη.

Το 1962 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και σπούδασε υποκριτική στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στη θεατρολογία στη Σορβόννη, στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς, ανάμεσά τους και ο Δημήτρης Χορν, ενώ στη συνέχεια αφοσιώθηκε στη σκηνοθεσία, τη μετάφραση και τη διδασκαλία.

Από το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο Παρίσι το 1983, υπέγραψε περισσότερες από 100 θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη διαδρομή του συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ), αλλά και με το Φεστιβάλ Επιδαύρου.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο του θεάτρου, όπου υπηρέτησε για δεκαετίες ως σκηνοθέτης, μεταφραστής και δάσκαλος.

Φωτογραφίες από την κηδεία: