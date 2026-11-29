Βαρύ πένθος έχει βυθίσει την οικογένεια του 22χρονου Λάζαρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Λαυρίου, στο Κορωπί.

Ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του, ο οποίος μίλησε στο MEGA και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες εντόπισε ο ίδιος τον γιο του νεκρό, μέσα στο κατεστραμμένο όχημα.

Όπως ανέφερε, ο 22χρονος ξεκίνησε από το σπίτι με προορισμό την εργασία του στο αεροδρόμιο, όπου έπιανε δουλειά στις 4:30 τα ξημερώματα. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3:20.

«Σηκώθηκε εδώ από το σπίτι μας και πήγαινε για εργασία. Τεσσεράμισι ώρα έπιανε στο αεροδρόμιο, άρα στις 3:20 που έγινε αυτό, πέρασε από εκεί για να πάει στη δουλειά του», ανέφερε αρχικά ο πατέρας.

Ο πατέρας περιέγραψε πως ενημερώθηκε από την εργασία του γιου του ότι εκείνος δεν είχε φτάσει, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο σημείο από το οποίο είχε περάσει νωρίτερα. Εκεί βρέθηκε μπροστά στο τραγικό θέαμα, καθώς εντόπισε τον 22χρονο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητο.

Όπως αποκάλυψε, είχαν περάσει περίπου τρεις ώρες από το δυστύχημα χωρίς να έχει εντοπιστεί ο νεαρός.

«Εγώ το βρήκα, εγώ το βρήκα το παιδί. Πέρασα στις 5 η ώρα από εκεί να αφήσω το άλλο μου το παιδί στον Προαστιακό, γιατί δούλευε στις έξι, και με πήραν τηλέφωνο ότι ο Λάζαρος δεν έχει φτάσει. Γύρισα πίσω και το βρήκα. Τρεις ώρες μόνος του».

Ο πατέρας του νεαρού υπογράμμισε ότι ο γιος του ήταν ξεκούραστος, καθώς είχε περάσει όλη την προηγούμενη ημέρα στο σπίτι και την προηγούμενη ημέρα του δυστυχήματος είχε ρεπό. Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε αρκετή εξοικείωση τόσο με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο όσο και με τον δρόμο στον οποίο σημειώθηκε η τραγωδία.

«Το παιδί ήταν ξεκούραστο, ήταν στο σπίτι όλη μέρα και είχε ρεπό την προηγούμενη μέρα. Είχε το δίπλωμα δύο με τρία χρόνια σίγουρα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το οδηγούσε ένα χρόνο και ένα μήνα, ενώ οδηγούσε και τα άλλα δύο αυτοκίνητα της οικογένειας. Ήξερε τον δρόμο απ’ έξω. Να το πάτησε λίγο παραπάνω…», ανέφερε συντετριμμένος.

Πώς σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο στο Κορωπί

Το δυστύχημα συνέβη σε τμήμα της λεωφόρου Λαυρίου, στο ύψος της διαδρομής Παιανίας – Μαρκοπούλου, με τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο 22χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος να εξετάζονται.

Το λευκό Peugeot 206 εξετράπη της πορείας του, παρέσυρε τις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες και έναν πίνακα της ΔΕΗ, προτού καταλήξει σε κατηφορικό χωράφι, σε απόσταση περίπου 10 με 15 μέτρων από τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για τον απεγκλωβισμό του νεαρού χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν διασωστικά εργαλεία, προκειμένου να κοπεί η πόρτα του αυτοκινήτου, αλλά και η ζώνη ασφαλείας. Ο 22χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.