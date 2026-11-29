Την απόφαση που είχε πάρει πριν από δέκα χρόνια να απομακρυνθεί από την υποκριτική και τη δημοσιότητα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο, περιέγραψε η Ζώγια Σεβαστιανού.

Η ηθοποιός, η οποία φέτος ενσαρκώνει τη Λιλίκα στη σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1, μίλησε στην εκπομπή «For You» για την επαγγελματική της διαδρομή, την προσωπική της ζωή και τις επιλογές που καθόρισαν την πορεία της.

Η Ζώγια Σεβαστιανού αποκάλυψε πως το 2016 αποφάσισε ότι δεν ήθελε πλέον να συνεχίσει να εργάζεται ως ηθοποιός. Όπως εξήγησε, μέχρι το 2024 οι επαγγελματικές της δραστηριότητες στο θέατρο και την τηλεόραση ήταν περιορισμένες, καθώς αισθανόταν ότι η κατάσταση στον χώρο είχε αρχίσει να επηρεάζει την αξιοπρέπειά της.

«Το 2016 αποφάσισα ότι δεν θέλω να είμαι ηθοποιός και μέχρι το 2024 έκανα θέατρο ελάχιστο και τηλεόραση ελάχιστη. Αποτραβήχτηκα με το πώς έγινε η κατάσταση, αισθανόμουν ότι έχανα την αξιοπρέπειά μου», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κατά το διάστημα που είχε απομακρυνθεί από το επάγγελμα, δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στη Σέριφο, διατηρώντας ένα κατάστημα με παραδοσιακά προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών.

«Όταν ήμουν εκτός δουλειάς, είχα ένα μαγαζί στη Σέριφο με παραδοσιακά προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών», ανέφερε.

Η ηθοποιός μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε να αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη, έχοντας παράλληλα την ευθύνη της ανατροφής του παιδιού της.

«Πήρα βοήθεια ψυχολογική επειδή είχα και ένα παιδί μικρό τότε. Ως μονογονεϊκή οικογένεια το πιο δύσκολο είναι η ευθύνη της καθημερινότητας», παραδέχθηκε.

Κλείνοντας, η Ζώγια Σεβαστιανού αναφέρθηκε και στην εμπειρία της γέννησης του παιδιού της, αποκαλύπτοντας πως γέννησε στο σπίτι. Όπως εξήγησε, αρχικά δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ενώ όταν ενημερώθηκε, ένιωσε μεγαλύτερη ηρεμία.

«Γέννησα στο σπίτι, δεν το ήξερα ότι μπορώ. Είχα πολύ μεγάλη αγωνία. Όταν έμαθα ότι μπορώ, ησύχασε το μέσα μου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να γεννήσω σε μαιευτήριο, θα το ρούφαγα και θα γύρναγα. Στον χώρο μου αισθανόμουν πιο ήσυχη, πιο καλά», δήλωσε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.