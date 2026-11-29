Για τα έξι χρόνια που βρίσκεται στην εμμηνόπαυση και τη στήριξη που έχει δεχθεί από τον σύζυγό της μίλησε η Ελίνα Κέφη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» την Κυριακή.

Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις αλλαγές που βιώνει, αλλά και στις αντιλήψεις που εξακολουθούν να επικρατούν γύρω από τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μιας γυναίκας.

«Είμαι από τις πρώτες γυναίκες που μίλησαν ανοιχτά για την εμμηνόπαυση. Είμαι εδώ και έξι χρόνια. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην αντιμετώπιση των άλλων. Δεν είναι εύκολο, γιατί οι ορμονικές αλλαγές είναι καταιγιστικές».

Με τον σύζυγό της στον γάμο τους

Η ίδια δεν έκρυψε πόσο σημαντική είναι για εκείνη η συμπεριφορά του άνδρα της, ενώ θέλησε να καταρρίψει έναν από τους μεγαλύτερους μύθους που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση.

«Εγώ νιώθω τυχερή, γιατί ο άνδρας μου το αντιμετώπισε όπως θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει κάθε άνδρας. Ο Νο1 μύθος είναι ότι η γυναίκα στην εμμηνόπαυση τελείωσε και ως γυναίκα», τόνισε.

Τα δέκα κιλά και οι απαιτήσεις του μόντελινγκ

Η Ελίνα Κέφη γύρισε τον χρόνο πίσω, στα πρώτα της βήματα στον κόσμο της μόδας, και αποκάλυψε τι της είχαν ζητήσει να αλλάξει στην εμφάνισή της.

«Σαν μοντέλο είχα την ευτυχία να δουλέψω με αρκετούς σχεδιαστές. Δούλεψα αρκετά χρόνια στην τηλεόραση. Τότε ήταν στα πάνω της η μόδα και οι απαιτήσεις. Όταν πήγα στη Μαίρη Δρακοπούλου, μου είπε “θα γίνεις από αύριο καστανή και θα χάσεις δέκα κιλά”», ανέφερε.

Το πρώην μοντέλο δήλωσε πως χαίρεται που πλέον ο χώρος της μόδας δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε νεαρές γυναίκες, ενώ παραδέχθηκε ότι αυτό που νοσταλγεί από την τηλεόραση είναι κυρίως όσα συνέβαιναν πίσω από τις κάμερες.

«Πλέον τα μοντέλα δεν είναι μόνο 20χρονα και 26χρονα, είναι και άλλης ηλικίας. Με βρίσκει πολύ σύμφωνη. Δεν μου λείπει σαν δουλειά η τηλεόραση, μου λείπει περισσότερο το backstage».

Από τις αναμνήσεις της δεν έλειψε και η Ελένη Μενεγάκη, για την οποία, όπως είπε, ήταν από νωρίς φανερό ότι θα διέγραφε λαμπρή πορεία στην τηλεόραση.

«Η Ελένη Μενεγάκη φαινόταν ότι θα γίνει αυτή που έγινε στην πορεία. Φαινόταν, ξεχώριζε», σημείωσε.