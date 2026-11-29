Στις φήμες για επί σκηνής συνεργασία της Ελένης Φουρέιρα με τον Νίκο Καρβέλα αναφέρθηκε η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά ισχύει.

Σύμφωνα με όσα ειπε στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» ο Χρήστος Κούτρας, οι δύο καλλιτέχνες δεν θα είναι στο ίδιο σχήμα όπως ακούστηκε και γράφτηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Αυτό που ισχύει είναι ότι έχουν πρόταση από το ίδιο νυχτερινό κέντρο, που βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού, για να εμφανίζονται διαφορετικές ημέρες ο καθένας.

Μάλιστα, η Ελένη Φουρέιρα έχει ήδη συμφωνήσει και αυτή την περίοδο κάνει εντατικές πρόβες για το show της που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Δεκέμβριο.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καρβέλας βρίσκεται σε συζητήσεις για τυχόν εμφανίσεις στον εν λόγω χώρο, άλλη μέρα της εβδομάδας.