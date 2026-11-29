Τις δύσκολες μνήμες που εξακολουθούν να τον συνοδεύουν από την παιδική του ηλικία και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο περιέγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους, αποκαλύπτοντας πως ακόμη και σήμερα ορισμένοι δυνατοί θόρυβοι μπορούν να του προκαλέσουν πανικό.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, με αφορμή την παρουσίαση της νέας δισκογραφικής συνεργασίας του με τη Γιώτα Νέγκα. Στη συζήτηση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με την τηλεόραση, στη Eurovision, στην πίστη του στον Θεό, αλλά και στα τραυματικά βιώματα που άφησε πίσω της η τουρκική εισβολή.

Αρχικά, μίλησε για τη δύναμη που έχει να συνεχίζει μετά από τις δυσκολίες, τονίζοντας πως σημασία για εκείνον δεν έχει πόσες φορές πέφτει κανείς, αλλά πόσες φορές καταφέρνει να σηκωθεί.

«Είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω να σηκώνομαι όρθιος. Δεν με ενδιαφέρει πόσες φορές έπεσα. Με ενδιαφέρει πόσες φορές σηκώθηκα και πόσο γρήγορα σηκώθηκα. Είναι στη φύση μου αυτό το πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Θεοφάνους σχολίασε και την επιλογή του Γιώργου Περρή να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον διαχωρισμό ανάμεσα σε Έλληνες και Κύπριους καλλιτέχνες.

Όπως εξήγησε, τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα έχουν επιλέξει στο παρελθόν καλλιτέχνες από την άλλη πλευρά, με επιτυχημένα αποτελέσματα.

«Γιατί όχι; Η Κύπρος έχει επιλέξει πολλές φορές Ελλαδίτες τραγουδιστές. Και με τη Φουρέιρα πήγε καλά και με την Τάμτα πήγε καλά και με άλλους. Και το ανάποδο. Και η Ελλάδα πήγε με Κύπριους, και με την Άννα Βίσση πήγε. Ο διαχωρισμός αυτός, το να κάνουμε την Ελλάδα με την Κύπρο, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, να σας πω την αλήθεια».

Οι τραυματικές μνήμες από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του στις αναμνήσεις από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο μουσικοσυνθέτης εξομολογήθηκε ότι, παρότι ήταν πολύ μικρός όταν συνέβησαν τα γεγονότα, θυμάται ακόμη όσα έζησε και δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον ήχο των βομβαρδισμών.

Όπως περιέγραψε, οι δυνατοί και απότομοι θόρυβοι, ακόμη και σε καθημερινές περιστάσεις, μπορούν να του προκαλέσουν έντονη αναστάτωση. Μάλιστα, αποκάλυψε πως όταν ακούει δυνατές βροντές ενώ οδηγεί, σταματά στην άκρη του δρόμου.

«Ήμουν πολύ μικρός, αλλά τα θυμάμαι όλα. Δεν τα έχω ξεπεράσει ακόμα. Ούτε τον ήχο από τους βομβαρδισμούς δεν έχω ξεπεράσει. Καμιά φορά σε κανένα πάρτι των παιδιών μου με τα μπαλόνια και με τους θορύβους ή όταν παίζω και έχει πάρα πολύ έντονο θόρυβο, πανικοβάλλομαι. Όταν έχει βροντές, αφήνω το τιμόνι και παρκάρω στην άκρη. Δεν το έχω ξεπεράσει καθόλου. Προσπαθώ. Πάω στην Τουρκία, πάω στην Κωνσταντινούπολη, έχω φίλους, συνεργάτες. Προσπαθώ κάθε φορά να νιώθω καλύτερα. Δεν είναι απλό για μένα, αλλά δεν φταίει ο λαός».