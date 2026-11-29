Τη μουσική του πορεία, την πατρότητα, αλλά και τη σχέση που διατηρεί σήμερα με την πρώην σύζυγό του, Αφροδίτη Χατζημηνά, περιέγραψε ο Δημήτρης Μπάκουλης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «For You».

Ο Δημήτρης Μπάκουλης ανήκει στη νεότερη γενιά τραγουδοποιών και έχει ακολουθήσει μια ανεξάρτητη μουσική διαδρομή, δημιουργώντας το δικό του κοινό. Έχει σπουδάσει Μουσειολογία και Οργάνωση Μουσείων και Εκθέσεων, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός τα τελευταία χρόνια και μέσα από τη συνεργασία του με τη Μαριάννα Κατσιμίχα.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο τραγουδοποιός υπήρξε παντρεμένος με την Αφροδίτη Χατζημηνά, με την οποία απέκτησαν μία κόρη, που σήμερα είναι πέντε ετών. Παρότι οι δρόμοι τους χώρισαν, οι δυο τους έχουν διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις, με βασικό τους μέλημα την ανατροφή του παιδιού τους.

Ο τραγουδοποιός εξήγησε ότι η συνεννόηση μεταξύ τους είναι καλή, καθώς και οι δύο γνωρίζουν τις απαιτήσεις της δουλειάς τους και προσπαθούν να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους με γνώμονα τις ανάγκες της κόρης τους.

«Υπάρχει μια αλληλοκατανόηση. Η πρώην σύζυγος κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με άλλο τρόπο, οπότε βρίσκουμε τις χαραμάδες στα προγράμματα του καθενός και τα καταφέρνουμε μια χαρά. Καμιά φορά χρειάζεται αυτό το παιδί να έρθει και σε πρόβες και σε στούντιο και σε ηχογραφήσεις. Ακόμα τα έχουμε καταφέρει καλά. Δεν έχει έρθει σε συναυλίες», ανέφερε ο Δημήτρης Μπάκουλης.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η κόρη τους παρακολουθούσε τη μητέρα της στο «Your Face Sounds Familiar», ενώ είχε βρεθεί και σε ορισμένα από τα γυρίσματα του μουσικού show.

Τα δημοσιεύματα για την Αφροδίτη Χατζημηνά και τον Θοδωρή Φέρρη

Θυμίζουμε πως το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική ζωή της Αφροδίτης Χατζημηνά και τη φημολογούμενη σχέση της με τον Θοδωρή Φέρρη.