Τον Γιώργο Γεροντιδάκη υποδέχτηκε το πρωί της Κυριακής (29/11) η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή «For You», με τη συζήτησή τους να επικεντρώνεται τόσο στον ρόλο του στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι» όσο και στην προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Μάλιστα, η ηθοποιός και σύντροφός του βρέθηκε στα παρασκήνια της εκπομπής, παρακολουθώντας από απόσταση τη συνέντευξη. Η παρουσία της αποκαλύφθηκε όταν η παρουσιάστρια την εντόπισε και ζήτησε να τη δείξουν στην κάμερα.

«Είναι εδώ και το κορίτσι το όμορφο. Να σε δείξουμε ή όχι; Έλα μωρέ να σε δείξουμε λίγο», είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά στη Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην εικόνα που έχει σχηματίσει για το ζευγάρι, αποκαλύπτοντας πως είχε την ευκαιρία να τους γνωρίσει και να τους παρατηρήσει περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Επειδή σας έζησα και λίγο παραπάνω το καλοκαίρι, είστε πολύ ωραίοι μαζί. Είναι κάποια ζευγάρια που λες ότι αλληλοσυμπληρώνονται», σχολίασε απευθυνόμενη στον ηθοποιό.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε για όσα θεωρεί σημαντικά σε μια σχέση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ηρεμία και τον αμοιβαίο σεβασμό.

«Νομίζω ότι η ηρεμία που προσφέρουμε ο ένας τον άλλο είναι το σημαντικότερο συστατικό για δύο ανθρώπους που θέλουν να έχουν μία όμορφη και υγιή σχέση. Και ο σεβασμός, επίσης. Όταν έχεις ηρεμία σε πολλά επίπεδα στη ζωή σου, είναι κάτι που το αναζητάς», εξομολογήθηκε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στην ένταση που μπορεί να υπάρχει στην καθημερινότητα ενός ζευγαριού και εξήγησε πως δεν θεωρεί απαραίτητη μια διαρκώς έντονη ζωή για να είναι μια σχέση ουσιαστική.

Όπως σημείωσε, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα βιώματα που έχει αποκτήσει κανείς μεγαλώνοντας, καθώς και η προσπάθεια να βρει την ισορροπία στις προσωπικές του σχέσεις.

«Δεν χρειάζεσαι μία έντονη καθημερινή ζωή. Αν ένα παιδί βλέπει ότι οι γονείς του καθημερινά τσακώνονται, έτσι θα αντιλαμβάνεται την αγάπη. Εξαρτάται το σπίτι που έχεις μεγαλώσει. Δεν σημαίνει ότι, όταν καταλαβαίνεις κάτι, θα κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να έρθει μια ισορροπία», ανέφερε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.