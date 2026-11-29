Στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Γιώργος Ζυγούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πατρότητα, που ήρθε πρόσφατα στη ζωή του, αλλά και στην προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει παντρευτεί με τη σύντροφό του, καθώς δεν τον ελκύει ιδιαίτερα η ιδέα του γάμου.

Ο ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στην παράσταση «Ο Πουπουλένιος», μίλησε με τρυφερότητα για την πεντάμηνη κόρη του και τις αλλαγές που έχει φέρει στην καθημερινότητά του ο ερχομός της.

«Η κόρη μου είναι 5 μηνών. Κάθε βδομάδα η κατάσταση στο σπίτι αλλάζει. Θέλει να παίζει, έχει πολλή ενέργεια, είναι μία γλύκα. Είναι ένα στερεότυπο που καταρρίπτεται σιγά-σιγά, γιατί οι μπαμπάδες ασχολούνται πολύ περισσότερο πια με τα παιδιά ή με όλα τα υπόλοιπα πράγματα που χρειάζονται στο σπίτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως με τη σύντροφό του έχουν επιλέξει να προχωρήσουν με σύμφωνο συμβίωσης, χωρίς να έχουν κάνει γάμο, καθώς ο ίδιος δεν επιθυμεί ιδιαίτερα να παντρευτεί.

«Δεν έχουμε παντρευτεί με τη σύντροφό μου, έχουμε ένα σύμφωνο. Δεν θέλω πολύ τον γάμο», εξομολογήθηκε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Ζυγούρης αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία του από την παράσταση «Cleansed» και στο πώς αντιμετώπισε την παρουσία γυμνού στη σκηνή. Όπως εξήγησε, αυτό δεν ήταν το στοιχείο που τον απασχόλησε περισσότερο, καθώς ένιωθε άνετα στο περιβάλλον της παράστασης.

«Το γυμνό ήταν το τελευταίο που με απασχόλησε. Πρώτον, γιατί υπήρχε ένα περιβάλλον που δεν νιώσαμε στιγμή άβολα. Πιο πολύ με απασχολεί αν θα γίνει κατανοητή η ιστορία», απάντησε.

Τέλος, ο ηθοποιός μίλησε για τον νέο κύκλο της σειράς «Το Παιδί» της ΕΡΤ, αποκαλύπτοντας πως τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο, ενώ η προβολή των νέων επεισοδίων προγραμματίζεται για μετά το Πάσχα.

Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο στην επιστροφή της σειράς έπαιξαν η ανταπόκριση του κοινού, η διαδικασία του crowdfunding και η βράβευσή της στην Κορέα. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να έχει ο νέος κύκλος περισσότερα επεισόδια.

«Ήταν σαν λαϊκή απαίτηση αυτή η σειρά και ήταν ο μόνος τρόπος να επιστρέψει. Έγινε και αυτή η διαδικασία με το crowdfunding, βραβεύτηκε στην Κορέα, όλα έπαιξαν ρόλο. Θα ξεκινήσουμε γυρίσματα τον Δεκέμβριο και η σειρά θα βγει μετά το Πάσχα. Θα ήθελα περισσότερα από τα 8 επεισόδια».