Για τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε στα social media μετά την εμφάνισή της στη μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου μίλησε η Καίτη Γαρμπή, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων εξαιτίας μιας φράσης που χρησιμοποίησε για τον Αντώνη Ρέμο, χαρακτηρίζοντάς τον «το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας». Η συγκεκριμένη αναφορά συνδέθηκε από πολλούς με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή, με αποτέλεσμα να δεχθεί επικρίσεις για ασέβεια και ειρωνεία προς τον συνάδελφό της.

Η Καίτη Γαρμπή εξήγησε πως δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση και πως η φράση της ειπώθηκε με ενθουσιασμό και αγάπη για τον Αντώνη Ρέμο, χωρίς να αντιληφθεί τον συνειρμό που θα μπορούσε να προκαλέσει.

«Εγώ αυτή τη φράση την είπα με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη για τον Αντώνη για αυτό που είχε καταφέρει εκείνη την ημέρα, είχε από κάτω μία λαοθάλασσα. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι αυτή η φράση έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μία που την είπα και μία που άρχισαν να με λιθοβολούν. Τα έχασα, δεν το πίστευα. Ένιωθα ότι όλη η κοινωνία είχε πάρει το μέρος ενός πλήθους που με σταύρωνε. Κλείστηκα στο σπίτι, τρόμαξα, πληγώθηκα πάρα πολύ, ακύρωσα εμφανίσεις, δεν έβγαινα καθόλου. Έλεγα “δεν μπορεί να πιστεύουν ότι είμαι μια ελεεινή, τρισάθλια που ειρωνεύτηκε τον άνθρωπο που ήταν άταφος ακόμα”».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ακόμη πως αποφάσισε να αποσύρει τον δίσκο της, επιλέγοντας να περιμένει να περάσουν οι 40 ημέρες και να πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο. Όπως διευκρίνισε, κανείς δεν της ζήτησε να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, αλλά ήταν κάτι που η ίδια αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει.

«Πήρα τον δίσκο πίσω, περίμενα να περάσουν οι 40 ημέρες και το μνημόσυνο. Δεν μου είπε κανείς να το κάνω, έτσι ένιωθα», παραδέχθηκε.

Η Καίτη Γαρμπή θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι, ανεξάρτητα από τις προσωπικές σχέσεις που μπορεί να έχει κανείς με έναν άνθρωπο, μπροστά στον θάνατο κυριαρχούν ο πόνος, η αγάπη και η σιωπή.

Παράλληλα, εξήγησε πως αυτό που την πλήγωσε περισσότερο ήταν ότι πολλοί απέδωσαν στη φράση της κακή πρόθεση, αντί να τη θεωρήσουν απλώς άστοχη.

«Είτε είχα καλές σχέσεις με τον Γιώργο -που είχαμε- ή όχι, μπροστά στον θάνατο η καρδιά χωράει μόνο πόνο, αγάπη και σιωπή. Εγώ θέλω να κοιτάξω στα μάτια τον κόσμο, όλους αυτούς που με καταδίκασαν και να τους πω καθαρά και ανθρώπινα, με λόγο τιμής και μάρτυς μου ο Θεός ότι λέω αλήθεια, αυτό για το οποίο με χρέωσαν δεν ήμουν εγώ. Αυτές οι λέξεις δεν βγήκαν ποτέ από την ψυχή και το στόμα μου. Αυτό που με πείραξε πολύ είναι ότι ο κόσμος δεν είδε μια φράση άστοχη, το έκανε πρόθεση, φτηνή και κακή. Δεν ισχύει. Δεν μπορεί να πίστεψαν για μένα τέτοιο πράγμα. Με ξέρουν εκεί έξω 40 χρόνων. Πώς είναι δυνατόν να είμαι τόσο μικρόψυχη και να ειρωνευτώ τον τεράστιο Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που είχε “φύγει”; Δεν βγήκα να απολογηθώ, δεν μου αρέσει να απολογούμαι αλλά ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Έπεσα σε χρονική παγίδα», κατέληξε η Καίτη Γαρμπή.