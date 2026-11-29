Μια χιουμοριστική ιστορία από το παρελθόν μοιράστηκε η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», αποκαλύπτοντας την ατάκα που είχε πει ο Θάνος Καλλίρης για την Ελίνα Κέφη, την περίοδο που η παρουσιάστρια διατηρούσε σχέση με τον τραγουδιστή.

Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε το πρώην μοντέλο στην κάμερα της εκπομπής του Alpha. Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο, η Ναταλία Γερμανού θυμήθηκε ένα περιστατικό από την εποχή που ήταν ζευγάρι με τον Θάνο Καλλίρη, όταν εκείνος είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για την Ελίνα Κέφη με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ενώ παρακολουθούσαν τηλεόραση.

Αρχικά, η παρουσιάστρια ανέφερε πως στον τραγουδιστή άρεσε πολύ η Ελίνα Κέφη, με την οποία μάλιστα είχαν συνεργαστεί και σε βιντεοκλίπ. Παράλληλα, τόνισε πως το μοντέλο διατηρούσε πάντα μια σοβαρή στάση και δεν έδινε αφορμές για σχόλια.

«Μετά το βίντεο θα σας πω τι τόλμησε να πει ο Θάνος Καλλίρης μπροστά μου για την Ελίνα Κέφη. Του άρεσε πάρα πολύ του Θάνου η Ελίνα, είχαν συνεργαστεί και σε βιντεοκλίπ. Βέβαια, η Ελίνα ουδέποτε έδινε δικαίωμα. Ήταν πάντα εξαιρετικά σοβαρή, είναι άλλες που θα δώσουν και λίγο», περιέγραψε η Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αποκάλυψε τι ακριβώς είχε πει ο τραγουδιστής, προκαλώντας της τότε έκπληξη, όπως θυμήθηκε με χιούμορ.

«Καθόμασταν και βλέπαμε Πρωινό Καφέ ή το βιντεοκλίπ του με την Ελίνα και θυμάμαι τον Θάνο ο οποίος έλεγε “πω πω, Ελίνα Κέφη, σε κάνω πολύ κέφι”. Το προσέγγισε… στιχουργικά. Εμένα απλά έτρεμε το πηγουνάκι μου», συνέχισε χαριτολογώντας.

Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε, τέλος, πως όταν συνάντησε αργότερα την Ελίνα Κέφη από κοντά, της μετέφερε την ιστορία.

«Μετά, όταν είχαμε συναντηθεί από κοντά και της τα έλεγα, μου είπε η Ελίνα “μη δίνεις σημασία”», κατέληξε η παρουσιάστρια.