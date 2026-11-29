Στις ακτές του Ατλαντικού βρέθηκε η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία περνά ολοένα και περισσότερο χρόνο στην Πορτογαλία, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της, Φώτης Ιωαννίδης.

Η ραδιοφωνική παραγωγός άφησε για λίγο πίσω της τους ρυθμούς της πόλης και επισκέφθηκε τις απέραντες αμμουδιές της πορτογαλικής ακτογραμμής, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την εξόρμησή της.

Με γυαλιά ηλίου, κουκούλα και καμπαρντίνα πόζαρε μπροστά στον ωκεανό, ενώ μεταξύ των στιγμιότυπων που μοιράστηκε ξεχώρισαν εκείνα με τους σέρφερ στα νερά του Ατλαντικού και μια στολή σερφ κρεμασμένη στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου.

Οι παραλίες της Πορτογαλίας αποτελούν πόλο έλξης για τους λάτρεις του σερφ ακόμη και κατά τους ψυχρότερους μήνες του χρόνου, χάρη στα κύματα του ωκεανού.

Η ζωή στην Πορτογαλία και ο Φώτης Ιωαννίδης

Η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στην Πορτογαλία έχει αλλάξει και την καθημερινότητα της Ελένης Βουλγαράκη. Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Ελλάδα και τις επισκέψεις της στη Λισαβόνα, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον αγαπημένο της.

Όποτε της το επιτρέπει το πρόγραμμά της, ταξιδεύει στην πορτογαλική πρωτεύουσα, όπου το ζευγάρι έχει πλέον αποκτήσει μια νέα καθημερινότητα μακριά από την Αθήνα.