Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στην Αττική η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ», με τις καταρρακτώδεις βροχές να έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια στον Ωρωπό, την ώρα που η Πυροσβεστική βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη τη χώρα.

Από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, μεγάλες ποσότητες νερού έχουν πέσει σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Την ίδια στιγμή, προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ στο Κορωπί η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας έπειτα από κατάρρευση τμήματος κατοικίας.

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής στη Μαλακάσα

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Μαλακάσα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην Αττική μέχρι τις 15:30 της Κυριακής, φτάνοντας τα 105 χιλιοστά.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού στο οδόστρωμα δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, προς Πειραιά, καθώς και στο ύψος της οδού Κανάρη στον Άλιμο, προς Γλυφάδα.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται και τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν έκτακτα περιστατικά στο αποχετευτικό δίκτυο.

Πλημμυρισμένοι και κλειστοί δρόμοι στον Ωρωπό

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Ωρωπό, όπου η στάθμη των υδάτων στα ρέματα έχει ανέβει σημαντικά. Μηχανήματα του δήμου επιχειρούν σε αρκετά σημεία, ενώ οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Στον Κάλαμο, ο παραλιακός δρόμος παραμένει κλειστός στις εισόδους της Αγίας Μαρίνας, του Βλαστού και της Κυψέλης. Διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει επίσης στην ιρλανδική διάβαση της παραλίας Μαρκοπούλου και στον περιφερειακό δρόμο που συνδέει το Συκάμινο με τον Αυλώνα.

Μεγάλη ποσότητα νερού έχει συγκεντρωθεί και στον δρόμο που συνδέει το Μαρκόπουλο με την εθνική οδό, κοντά στα λατομεία Ντουμάνι.

Στο Πολυδένδρι, προβλήματα από την άνοδο της στάθμης των ρεμάτων οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Παναγίας, δίπλα στη μάντρα Μάζη, στην οδό Αγίου Δημητρίου προς τον παράδρομο της εθνικής οδού και στην οδό Κρύας Βρύσης.

Ο Δήμος Ωρωπού απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Μην επιχειρείτε τη διέλευση από πλημμυρισμένα οδοστρώματα, ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις και κλειστούς δρόμους.

Παρακολουθείτε τις επίσημες ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού».

Κατέρρευσε τμήμα σπιτιού στο Κορωπί

Στο Κορωπί, η κατάρρευση τμήματος κατοικίας είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει η οδός Κύπρου από το ύψος της οδού Γ. Πρίφτη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Προβλήματα υπάρχουν και στη Βοιωτία, όπου τα νερά οδήγησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, από τον κόμβο Οινόης – Δηλεσίου προς Λαμία, στο ύψος του 63ου χιλιομέτρου.

Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε το μεσημέρι της Κυριακής τρία προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για τους ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να συνεχιστούν και τη Δευτέρα.

Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 14:05 στην Αττική, ακολούθησε εκείνο για την Εύβοια στις 14:18 και στη συνέχεια για τη Σκύρο στις 14:26.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν έως και τα 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα να έχει επιβληθεί απαγορευτικό απόπλου σε αρκετές ακτοπλοϊκές γραμμές.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook: «Θυελλώδεις βοριάδες από το βόρειο Αιγαίο μέχρι τα Κύθηρα και το Κρητικό για τις επόμενες 30ώρες…».

Ο ίδιος συνιστά ιδιαίτερη προσοχή λόγω του κινδύνου πτώσης δέντρων και παρασυρμού αντικειμένων, μεταξύ άλλων, στην ανατολική Αττική, στην Εύβοια, στα νησιά του βόρειου και κεντρικού Αιγαίου, στις δυτικές Κυκλάδες, στην ανατολική Λακωνία και στα Κύθηρα.

Περισσότερες από 100 κοπές δέντρων

Οι πυροσβέστες έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 100 κοπές δέντρων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ έχουν κληθεί να αντλήσουν νερά και να μεταφέρουν πολίτες σε ασφαλή σημεία.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πραγματοποιηθεί 46 κοπές δέντρων, στην Κεντρική Μακεδονία 18, στη Δυτική Μακεδονία επτά, στη Θεσσαλία 11, στη Στερεά Ελλάδα 27, στη Δυτική Ελλάδα εννέα και στην Πελοπόννησο τέσσερις.

Στην Αττική, η Πυροσβεστική έχει καταγράψει οκτώ κοπές δέντρων και 12 αντλήσεις υδάτων.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν σε διασπορά σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επέμβουν άμεσα εφόσον απαιτηθεί», επισημαίνει η Πυροσβεστική.

Υπερχείλισε ποταμός στη Θεσσαλία, πλημμύρες στην Εύβοια

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι βροχοπτώσεις και στη Θεσσαλία. Ο ποταμός Πάμισος, παραπόταμος του Πηνειού, υπερχείλισε έπειτα από τις συνεχείς βροχές που πλήττουν από το Σάββατο την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μουζακίου.

Εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν καλυφθεί από τα νερά, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της γέφυρας στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων και Μαγούλας Καρδίτσας.

Στο Νότιο Πήλιο το ύψος της βροχής έφτασε τα 100 χιλιοστά. Στη Μηλίνα, τα ρέματα κατέβασαν λάσπες και φερτά υλικά, χωρίς να αναφερθούν νέα προβλήματα σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν επίσης στο Πευκί της βόρειας Εύβοιας.

Εγκλωβίστηκαν 13 άτομα σε ορεινό καταφύγιο

Τη βοήθεια της Πυροσβεστικής ζήτησαν 13 άτομα που παραμένουν εγκλωβισμένα σε καταφύγιο στο όρος Μπούρινος της Κοζάνης, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να κατέβουν με τα οχήματά τους.

Στο καταφύγιο βρίσκονταν αρχικά 35 άτομα, ωστόσο αρκετοί κατάφεραν να αποχωρήσουν. Όσοι παρέμειναν εκεί διαθέτουν συνολικά εννέα οχήματα και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Η Πυροσβεστική αναμένεται να συνδράμει στη διάνοιξη του δρόμου για την ασφαλή αποχώρησή τους.

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ χιόνι πέφτει και στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Με απόφαση της Τροχαίας, από το μεσημέρι της Κυριακής είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών μέσων στο οδικό δίκτυο του Φιλύρου, του Ασβεστοχωρίου, της Εξοχής, του Χορτιάτη, των Πεύκων και του Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά, με εξαίρεση τα οχήματα που διαθέτουν τα προβλεπόμενα χειμερινά ελαστικά.

Νέο βίντεο από τον Ιλισό

Η πολύωρη βροχή που έφερε η κακοκαιρία Άργος προκάλεσε άνοδο της στάθμης και στον Ιλισό, όπως φαίνεται από τις νέες εικόνες του Orange Press Agency, κοντά στην εκβολή του ποταμού στον Φαληρικό όρμο.