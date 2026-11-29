Ένας συναγερμός σε κατοικία της Εκάλης στάθηκε η αφορμή για να πέσει στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η 36χρονη influencer, η σύλληψη της οποίας φέρνει στο προσκήνιο νέες αποκαλύψεις για την επαγγελματική της δραστηριότητα και τις καταγγελίες σε βάρος της. Την ίδια ώρα, η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, περιγράφει πλέον επώνυμα πώς εμπιστεύτηκε τη λογίστρια και πείστηκε να επενδύσει 35.000 ευρώ.

Το βράδυ της Παρασκευής, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Βορείων Προαστίων έλαβαν ειδοποίηση από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης για την ενεργοποίηση συναγερμού σε σπίτι της περιοχής. Όταν έφτασαν στο σημείο, συνάντησαν τη 36χρονη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του Πρώτου Θέματος, εμφανίστηκε ιδιαίτερα νευρική στη θέα τους.

Ο συναγερμός που έφερε τις χειροπέδες

Οι αστυνομικοί ζήτησαν τα στοιχεία της γυναίκας και, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ενημερώθηκαν ότι εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της.

Μόλις της ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να τους ακολουθήσει στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, η 36χρονη τους ρώτησε: «Τι ακριβώς βγαίνει στο σύστημα;».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αυτή ήταν και η τελευταία κουβέντα που είπε στους αστυνομικούς. Παρέμεινε σιωπηλή καθ’ όλη τη διαδρομή προς το τμήμα, αλλά και μετά την άφιξή της εκεί.

Σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία, με ποινές φυλάκισης 18 και 12 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Το διδακτορικό και η εταιρεία στο Κολωνάκι

Η 36χρονη, η οποία είχε συγκεντρώσει 127.000 ακολούθους στο Instagram, συστηνόταν μέσα από το βιογραφικό της ως οικονομολόγος με διδακτορικό τίτλο και ιδιοκτήτρια εταιρείας.

Η συγκεκριμένη ανώνυμη εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020, με έδρα στην οδό Πινδάρου στο Κολωνάκι. Αντικείμενό της ήταν η παροχή οικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα εταιρικά στοιχεία που επικαλείται το Πρώτο Θέμα, από τον Νοέμβριο του 2022 η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ, καθώς δεν είχε πιστοποιηθεί εγκαίρως η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, δεν εμφανίζεται να έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις.

Η εικόνα που παρουσίαζε στους ακολούθους της ήταν εκείνη μιας επιτυχημένης επαγγελματία με ιδιαίτερη αδυναμία στην πολυτελή ζωή. Ταξίδια στο εξωτερικό, σκάφη και πανάκριβα αυτοκίνητα πρωταγωνιστούσαν στις αναρτήσεις της.

Στις καθημερινές μετακινήσεις της χρησιμοποιούσε ένα μαύρο πολυτελές τζιπ, μοντέλο του 2026, με ιδιαίτερα σκούρα φιμέ τζάμια. Το όχημα, ωστόσο, το είχε αποκτήσει μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, ενώ νοικιασμένη ήταν και η βίλα στην οποία έμενε στην Εκάλη.

Η βουλευτής και η σχέση μάνας-κόρης

Ανάμεσα στους ανθρώπους που καταγγέλλουν ότι εξαπατήθηκαν από τη 36χρονη βρίσκεται η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, η οποία μίλησε για την περιπέτειά της στο VoiceNews.

Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν όταν η λογίστρια νοίκιασε κατοικία της βουλευτού στην Εκάλη. Η Μαρία Αθανασίου θυμάται ότι η 36χρονη κυκλοφορούσε με πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ της είχε εκμυστηρευτεί πως είχε υποστεί ενδοοικογενειακή βία.

Στην αρχή, όπως υποστηρίζει η βουλευτής, η ενοικιάστριά της πλήρωνε κανονικά τα ενοίκια. Με τον καιρό, μάλιστα, αναπτύχθηκε μεταξύ τους ένας ιδιαίτερα στενός δεσμός.

«Είχαμε μια σχέση μάνας-κόρης», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Αθανασίου.

Οι 35.000 ευρώ και το κατάστημα στο Κολωνάκι

Η λογίστρια παρουσίασε κάποια στιγμή στη βουλευτή μια επιχειρηματική πρόταση που αφορούσε κατάστημα στο Κολωνάκι. Για την εξασφάλιση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της επιχείρησης, της ζήτησε 35.000 ευρώ.

«Εγώ δεν ήθελα, αλλά εκείνη επέμενε», δήλωσε η Μαρία Αθανασίου, εξηγώντας πώς τελικά αποφάσισε να διαθέσει τα χρήματα.

Έναν χρόνο αργότερα, όμως, η επένδυση δεν είχε προχωρήσει. Ο γιος της βουλευτού αποφάσισε τότε να επισκεφθεί το κατάστημα για να μάθει τι συνέβαινε.

Προς έκπληξή του, οι επαγγελματίες που στεγάζονταν εκεί τον ενημέρωσαν ότι δεν σκόπευαν να εγκαταλείψουν το ακίνητο. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη βουλευτή, η 36χρονη είχε παρουσιάσει στην οικογένειά της μισθωτήριο συμβόλαιο, διαβεβαιώνοντάς την ότι είχε εξασφαλίσει τον χώρο.

Οι νέες καταγγελίες και η δικαστική διαμάχη

Όταν και άλλοι επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων κομμωτές, άρχισαν να καταγγέλλουν ότι είχαν εξαπατηθεί από τη λογίστρια, η οικογένεια της Μαρίας Αθανασίου αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν από τη 36χρονη βρίσκονται επίσης επιχειρηματίες, ένας γιατρός και ένας πολύτεκνος ιερέας. Οι καταγγελίες αφορούν χρηματικά ποσά που της είχαν εμπιστευτεί για αγορές αυτοκινήτων ή επιχειρηματικές συμφωνίες.

Η υπόθεση της βουλευτού ξεκίνησε το 2020. Όπως η ίδια ανέφερε στη συνέντευξή της, το ποινικό σκέλος έχει ήδη οδηγήσει σε καταδίκη της λογίστριας, ωστόσο εξακολουθεί να εκκρεμεί η αστική υπόθεση για τη διεκδίκηση των χρημάτων της.