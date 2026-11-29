Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Μάικ Λοβ (Mike Love), συνιδρυτής και μία από τις χαρακτηριστικότερες φωνές των θρυλικών Beach Boys, του συγκροτήματος που συνέδεσε τη μουσική του με τον ήλιο, τις παραλίες και την ανέμελη ζωή της Καλιφόρνιας.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπός του, Κέιτι Άλτμαν, με ανακοίνωσή της στο NPR.

«Ο Μάικ Λοβ πέθανε απόψε, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Εμβληματική μορφή της αμερικανικής κουλτούρας, θα μείνει στη μνήμη μας για το ξεχωριστό ταλέντο του και την έμπνευση που προσέφερε σε γενιές μουσικών», ανέφερε η εκπρόσωπός του, χωρίς να γνωστοποιήσει τα αίτια του θανάτου του.

Ο Λοβ συνυπέγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Beach Boys, μεταξύ των οποίων τα «Fun Fun Fun», «I Get Around», «Good Vibrations» και «California Girls», τραγούδι στο οποίο είχε αναλάβει και τα κύρια φωνητικά.

Από την οικογενειακή επιχείρηση στην παγκόσμια δόξα

Ψηλός, γεμάτος αυτοπεποίθηση και με χαρακτηριστικό γνώρισμα το καπέλο του, ο Μάικ Λοβ είχε τη φήμη του γυναικοκατακτητή και παντρεύτηκε συνολικά πέντε φορές.

Από μικρός περνούσε πολλές ώρες τραγουδώντας με τον ξάδελφό του, Μπράιαν Γουίλσον, η οικογένεια του οποίου έμενε κοντά στο σπίτι του.

«Ο Μπράιαν κι εγώ γνωριζόμαστε από παιδιά», είχε δηλώσει το 2012 σε συνέντευξή του στο NPR, με αφορμή την επανένωση των Beach Boys για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυσή τους.

Μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο, εργάστηκε για ένα μικρό διάστημα στην επιχείρηση επεξεργασίας μετάλλων του πατέρα του. Το 1961, όμως, η ζωή του άλλαξε για πάντα, όταν μαζί με τον Μπράιαν Γουίλσον, τους αδελφούς του Καρλ και Ντένις και τον φίλο τους Αλ Τζαρντίν δημιούργησαν τους Beach Boys.

Το ταξίδι στην Ινδία με τους Beatles

Όταν ο Μπράιαν Γουίλσον σταμάτησε να συμμετέχει στις περιοδείες του συγκροτήματος στα μέσα της δεκαετίας του 1960, λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, ο Λοβ συνέχισε να γράφει τραγούδια και να εμφανίζεται στη σκηνή.

Την ίδια περίοδο ασχολήθηκε εντατικά με τον υπερβατικό διαλογισμό. Το 1968 ταξίδεψε στην Ινδία μαζί με τους Beatles για να συναντήσει τον πνευματικό τους δάσκαλο, Μαχαρίσι.

Μάλιστα, τα μέλη των Beatles έγραψαν και ηχογράφησαν το τραγούδι «Spiritual Regeneration» προς τιμήν του πνευματικού τους δασκάλου, αλλά και για τα 27α γενέθλια του φίλου τους Μάικ Λοβ.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που ακολούθησαν ήταν το «Kokomo», το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Cocktail» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ. Το τραγούδι έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών μουσικών κατατάξεων και χάρισε στους δημιουργούς του υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Οι κόντρες, οι δικαστικές διαμάχες και η συμφιλίωση

Πέρα από τις μουσικές του επιτυχίες, ο Μάικ Λοβ είχε απασχολήσει επανειλημμένα τη δημοσιότητα με τις συγκρούσεις του με άλλους καλλιτέχνες.

Το 1988, κατά την ένταξη των Beach Boys στο Rock and Roll Hall of Fame, εξαπέλυσε φραστικές επιθέσεις εναντίον του Μπίλι Τζόελ, των Beatles και του Μικ Τζάγκερ.

Πολυτάραχη υπήρξε και η σχέση του με τον Μπράιαν Γουίλσον. Τη δεκαετία του 1990 ο Λοβ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και κέρδισε την αναγνώριση της συμβολής του και τα αντίστοιχα πνευματικά δικαιώματα για τραγούδια στα οποία δεν είχε αρχικά αναγραφεί ως συνδημιουργός, όπως τα «California Girls» και «I Get Around».

Νέα αφορμή για δημόσια αντιπαράθεση αποτέλεσαν οι συναυλίες που έδωσε ο Λοβ προς υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2020, για τις οποίες τον είχε επικρίνει ο Γουίλσον.

Σε παλαιότερη κοινή συνέντευξή τους στο NPR, οι δύο μουσικοί είχαν μιλήσει ανοιχτά για τις διαφορές τους, με τον Λοβ να αναγνωρίζει τα λάθη του παρελθόντος.

«Νομίζω ότι έγιναν σίγουρα λάθη λόγω εγωισμού και για διάφορους άλλους λόγους, και απλώς δεν σκεφτόμουν αρκετά καθαρά», είχε παραδεχθεί.

«Χαίρομαι λοιπόν που όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και που πλέον συμφωνούμε. Αυτές τις μέρες μας ενδιαφέρει η αρμονία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε μουσικό επίπεδο».