Στο πένθος έχει βυθιστεί ξανά η οικογένεια της Ιλένιας Ουίλιαμς, καθώς τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, η ίδια αποχαιρετά ακόμη έναν αγαπημένο της άνθρωπο, τον παππού της.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η αδελφή της, Μάρθα Ουίλιαμς, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. Όπως αποκάλυψε, ο παππούς τους άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του πριν από περίπου δύο εβδομάδες, σε προχωρημένη ηλικία και με τους δικούς του ανθρώπους κοντά του.

Η αποκάλυψη της αδελφής της για τον θάνατο του

Μέσα από τη δημοσίευσή της, η Μάρθα Ουίλιαμς θέλησε να στρέψει την προσοχή του κοινού στις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Αντί στεφάνων στη μνήμη του παππού της, επέλεξε να προβάλει το έργο οργανισμών και δομών που δραστηριοποιούνται στη φροντίδα και την υποστήριξη ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.



Η απώλεια του παππού της Ιλένιας Ουίλιαμς έρχεται τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της, του γνωστού τραγουδιστή Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2022.