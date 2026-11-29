Αγνώριστη έγινε η Εκάλη το απόγευμα της Κυριακής, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές που συνοδεύουν την κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ» μετέτρεψαν δρόμους του ακριβού προαστίου σε ποτάμια. Δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή τους.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα βόρεια προάστια της Αττικής, με πλημμυρισμένα οδοστρώματα και πτώσεις δέντρων. Στην Κηφισιά, μάλιστα, ένα μεγάλο δέντρο καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Δραματικές στιγμές στην Εκάλη

Λίγο μετά τις 15:00 της Κυριακής, τα νερά κατέκλυσαν την οδό Μυρτιάς στην Εκάλη, με δύο επιβαίνοντες σε λευκό αυτοκίνητο να αδυνατούν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή και κατάφεραν να μεταφέρουν τους δύο ανθρώπους σε ασφαλές σημείο. Οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς η στάθμη του νερού είχε ανέβει επικίνδυνα.

Πελώριο δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητα στην Κηφισιά

Στην οδό Σαρανταπόρου στην Κηφισιά, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα το απόγευμα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η πτώση του δέντρου προκάλεσε επίσης ζημιές στα καλώδια ηλεκτροδότησης, με συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ να καλείται στο σημείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο έχει διακοπεί.

Πού έπεσαν οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι βροχοπτώσεις στη βόρεια Αττική. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι τις 15:30 της Κυριακής τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στις εξής περιοχές:

Μαλακάσα: 105 χιλιοστά

Δροσιά: 93 χιλιοστά

Κορυφή Πεντέλης: 85 χιλιοστά

Πεντέλη (σταθμός Πυροσβεστικής): 78 χιλιοστά

Ιπποκράτειος Πολιτεία: 75 χιλιοστά

Αρσάκειο Δροσιάς: 74 χιλιοστά.