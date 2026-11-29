Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπήκαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, οι οποίοι στόλισαν το δέντρο στο σπίτι τους με τη βοήθεια των δίδυμων κοριτσιών τους, της Αριάνας και της Φιλίππας.

Το μεσημέρι της Κυριακής, η επιχειρηματίας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τον στολισμό, αλλά και τρυφερά στιγμιότυπα με τις κόρες της.

Το κόκκινο κυριαρχεί στον φετινό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο του σπιτιού, δημιουργώντας αντίθεση με τις ουδέτερες αποχρώσεις του σαλονιού. Σε μία από τις φωτογραφίες, ολόκληρη η οικογένεια ποζάρει μπροστά από το στολισμένο δέντρο μαζί με τον σκύλο της, ενώ σε άλλες οι μικρές βοηθούν τους γονείς τους στον στολισμό.

«Το σπίτι μύρισε Χριστούγεννα!», έγραψε η Χριστίνα Μπόμπα, σχολιάζοντας με χιούμορ πόσο δύσκολο ήταν να μείνουν όλοι ακίνητοι για την οικογενειακή φωτογραφία.

Οι αλλαγές στην καθημερινότητά της

Η Χριστίνα Μπόμπα είχε μιλήσει πρόσφατα στο BeWell podcast για την απόφασή της να αλλάξει τις προτεραιότητές της και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Όπως είχε εξηγήσει, οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και η συνεχής ενασχόλησή της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την είχαν οδηγήσει στο να παραμελεί τους αγαπημένους της ανθρώπους.

«Όσο προσπαθούσα να γίνω αυτό που περίμεναν οι άλλοι, γινόμουν ακριβώς το αντίθετο: μια μέτρια εκδοχή του εαυτού μου, φτιαγμένη για να μην ενοχλεί. Η Δανάη το είπε τέλεια. Δεν είναι δουλειά σου να είσαι πλαστελίνη. Οπότε σταμάτησα να εξηγώ τις επιλογές μου σε όσους δεν με ξέρουν», ανέφερε.