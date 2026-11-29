Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου σχολεία σε περιοχές της χώρας που πλήττονται από την κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ», καθώς οι χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τις δημοτικές αρχές στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δήμοι αποφάσισαν να μεταθέσουν την ώρα έναρξης των μαθημάτων.

Στον Δήμο Φλώρινας, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων, καθώς και των νηπιαγωγείων, δεν θα προσέλθουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα. Η δημοτική αρχή αποφάσισε επίσης να κρατήσει κλειστά τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Αντίθετα, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.



Στην αναστολή των μαθημάτων προχωρά και ο Δήμος Αμυνταίου, όπου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Κανονικά θα υποδεχθούν τα παιδιά οι παιδικοί σταθμοί του δήμου.



Διαφορετική απόφαση έλαβε ο Δήμος Πρεσπών, όπου τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ανοίξουν μία ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.



Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική

Παρά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν την Κυριακή οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυροί άνεμοι στην Αττική, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για το κλείσιμο σχολικών μονάδων στην περιοχή.

Στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού για τη Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις στην Αττική.