Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της 36χρονης influencer και λογίστριας της Εκάλης, καθώς ο πρώην σύντροφός της ανοίγει το στόμα του και προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες για την οικονομική της δραστηριότητα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γυναίκα είχε αποσπάσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ από ανθρώπους του φιλικού του περιβάλλοντος, οι οποίοι μετά τον χωρισμό τους απευθύνθηκαν σε εκείνον για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους.

Την ώρα που οι καταγγελίες για την 36χρονη πληθαίνουν, ο πρώην σύντροφός της μίλησε την Κυριακή στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, περιγράφοντας πώς, κατά τον ίδιο, η λογίστρια κέρδιζε την εμπιστοσύνη των πελατών της και τους υποσχόταν ότι μπορούσε να διευθετήσει ακόμη και τις οφειλές τους προς την Εφορία.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και θα ήθελα να πω ότι είναι ένα έναυσμα να ξεκαθαρίσουμε από τις απατεώνες και τους σωστούς ανθρώπους. Θα έβαζα την πρώην σύντροφό μου στην κατηγορία του απατεώνα, του scam. Ένας scammer. Μια απατεώνισσα η οποία υποσχόταν πράγματα τα οποία δεν έπραττε. Εξαπατούσε οικογένειες. Εμφανιζόταν ως λογίστρια ως μία Α κλάσης λογίστρια, η οποία θα μπορούσε να τραβήξει μέχρι και κουρτίνες στην ΑΑΔΕ για να μπορέσει να καλύψει χρέη, για να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε να βγάλουν φορολογική ενημερότητα. Απλά έπαιρνε κάποια χρήματα, τα οποία εγώ μετά τα έμαθα, αφού χωρίσαμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί με ενοχλήσανε, αφού μάθανε ότι χωρίσαμε. Λοιπόν, και με είχανε ενοχλήσει. Με πήραν τηλέφωνο τα παιδιά, μου είπανε “Αβραάμ, αυτό και αυτό συμβαίνει. Σε παρακαλώ βοήθησέ μας να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω”. Απευθύνθηκαν σε εμένα για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι οικογενειάρχες, είναι με παιδιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι «βιοπαλεύουν», να πάρουν τα χρήματά τους πίσω».

Πώς τον πλησίασε η 36χρονη

Ο πρώην σύντροφος της influencer αποκάλυψε επίσης τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γνωρίστηκαν. Όπως ανέφερε, η 36χρονη επικοινώνησε μαζί του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς εκείνος εργαζόταν ως σωματοφύλακας, και του ζήτησε να αναλάβει την προστασία της.

«Δεν γνωρίζω το ποιόν του νυν άντρα της. Αυτό το οποίο είχε παρουσιάσει πριν ήταν απλά ένα θεαθήναι. Όπως και εμένα με πλησίασε επειδή ήμουν σωματοφύλακας. Με πλησίασε μέσω των social και μου ζήτησε τη βοήθειά μου για να μπορέσω να την προστατεύσω. Τώρα από τι να την προστατεύσω…Μου είχε στείλει λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας», είπε χαρακτηριστικά.

Τα τιμολόγια και τα χιλιάδες ευρώ

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε οικονομικές συναλλαγές που αφορούσαν τη δική του επιχείρηση. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, ο λογιστής του τον ενημέρωσε για τιμολόγια που είχαν εκδοθεί το 2023, για τα οποία, όπως υποστηρίζει, η πρώην σύντροφός του είχε εισπράξει τον ΦΠΑ χωρίς να τον αποδώσει στο κράτος. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα συγκεκριμένα ποσά που φέρεται να είχε λάβει η 36χρονη από φίλους του.

«Είχε κόψει τιμολόγια από την εταιρεία μου την οποία αυτή τη στιγμή διοικώ εγώ. Είναι μια εταιρεία καθαρή, καθαρή. Πλέον την έχω καθαρίσει και μου είπε ο λογιστής μου ότι είχαν εκδοθεί κάποια τιμολόγια το 2023 γύρω στο ύψος των 3.000 ή 6.000 ευρώ. Δε θυμάμαι αυτή τη στιγμή, θα σας γελάσω, δε θέλω να πω ψέματα. Η εν λόγω κυρία είχε εισπράξει το ΦΠΑ. Δηλαδή τα τιμολόγια ήταν νόμιμα, είχαν ανέβει στο myDATA, αλλά εισέπραξε το ΦΠΑ. Δεν αποδόθηκαν στο κράτος. Είχε πάρει μεγάλα ποσά από φίλους. Ο Β είχε δώσει 17.000, ο Γ είχε δώσει τριάντα χιλιάδες ευρώ. Ο Τ είχε δώσει είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ και ο Β είχε δώσει δώδεκα χιλιάδες ευρώ».

Τα τηλεφωνήματα μετά τον χωρισμό

Σύμφωνα με τον πρώην σύντροφο της influencer, η 36χρονη είχε μεγάλη ευχέρεια στον λόγο και μπορούσε να πείθει τους ανθρώπους με τους οποίους συναλλασσόταν, αξιοποιώντας τις επαγγελματικές της γνώσεις.

«Είχε μια πειθώ η οποία είναι απίστευτη. Όταν έχεις γνώση σε ένα πράγμα, έχεις και μια πειθώ. Όταν έχεις γνώση σε ένα θέμα, μπορείς κάλλιστα να απαντήσεις και να ανταπαντήσεις σε θέματα τα οποία σε ρωτάνε. Λοιπόν, και έτσι έμπαιναν στην παγίδα οι υποτιθέμενοι πελάτες.

Γιατί όταν με ενημέρωσαν εμένα τα παιδιά, ο Α ειδικά, μου λέει “Αβραάμ, μου είπανε, μου είπε ότι θα μου φέρει ένα εμπόρευμα από την τάδε χώρα με μια εγγυητική εξήντα χιλιάδων”. Λοιπόν, το εμπόρευμα αυτό κόστιζε εξήντα χιλιάδες. Λοιπόν, λέω “Α, τι γίνεται; Δε σου είπα να με πάρεις τηλέφωνο;” Όμως αυτές οι ειδοποιήσεις ήρθαν αφού είχαμε χωρίσει. Γιατί είχε χρησιμοποιήσει το όνομά μου ότι «κοίταξε, μη μου την πολυμπαίνεις γιατί αυτό και αυτό». Ήταν ανθρωποι τους οποίους, τους είχα συστήσει εγώ. Ναι, μεν από το δικό μου κύκλο, αλλά τους είχα συστήσει εγώ. Δηλαδή αυτός είναι ο Α, αυτός είναι ο Β, αυτός είναι ο Γ και με το Γ είχε συνάψει και σχέση. Μετά από εμένα βέβαια».