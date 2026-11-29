Τους λόγους για τους οποίους δίσταζε αρχικά να συμμετάσχει στη Eurovision αποκάλυψε ο Γιώργος Περρής, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού το 2027. Ο γνωστός ερμηνευτής βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε στη Ναταλία Γερμανού για την απόφασή του, δίνοντας και μια πρώτη πληροφορία για το τραγούδι.

Αν και η αναζήτηση του κατάλληλου κομματιού συνεχίζεται, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι θα διαγωνιστεί με μπαλάντα.

«Ακόμα δεν έχουμε βρει το τραγούδι, το ψάχνουμε, οπότε δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες για το τι θα είναι, θα είναι μπαλάντα όμως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί δίσταζε να πει το «ναι»

Παρότι παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τη Eurovision από μικρό παιδί, ο Γιώργος Περρής παραδέχτηκε ότι δεν ήταν εύκολο να αποδεχτεί την πρώτη πρόταση που δέχτηκε. Η καλλιτεχνική πορεία που έχει χαράξει όλα αυτά τα χρόνια τον έκανε να προβληματιστεί για το κατά πόσο μια συμμετοχή στον διαγωνισμό θα ταίριαζε με την καριέρα του. Όταν, όμως, η πρόταση επανήλθε, αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα.

«Ήρθε πέρυσι η πρώτη πρόταση και ήμουν διστακτικός λίγο, το φοβόμουν γιατί έχω χτίσει κάπως αλλιώς την καριέρα μου. Αναρωτιόμουν αν το κάνω, από την άλλη επειδή είμαι από παιδί φανατικός της Eurovision, φέτος που ξαναήρθαν με την πρόταση, είπα “πάμε να το κάνουμε”», εξήγησε ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Γιώργος Περρής μίλησε και για τη θέση που κατέχει η μουσική στη ζωή του, παραδεχόμενος ότι δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του σε κάποιο άλλο επάγγελμα.

«Θα ήμουν πολύ δυστυχισμένος αν έκανα κάτι άλλο. Όλο και κάτι άλλο θα έβρισκα να κάνω, αλλά νομίζω αυτός είναι ο πιο μεγάλος γρίφος της ζωής μου, αν εγώ επέλεξα το τραγούδι ή το τραγούδι εμένα», εξομολογήθηκε.