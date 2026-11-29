Την ήττα με 83-74 γνώρισε η Εθνική Ελλάδας από την Ισπανία το βράδυ της Κυριακής, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027, με τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης να εξανεμίζονται.

Η «γαλανόλευκη» πάλεψε απέναντι στους Ισπανούς, ωστόσο το εφιαλτικό τρίτο δεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης. Η ελληνική ομάδα δέχθηκε 25 πόντους στη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ η αστοχία, τα λάθη και τα χαμένα ριμπάουντ επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ανεβάσουν τη διαφορά ακόμη και στους 17 πόντους.

Οι Έλληνες διεθνείς προσπάθησαν να περιορίσουν τη διαφορά στην τελευταία περίοδο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ανατρέψουν την κατάσταση, με τους Ισπανούς να πανηγυρίζουν τη νίκη με 83-74.

Η ελληνική ομάδα παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς στη διάθεσή της δεν βρίσκονταν οι Καλάθης, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Χουγκάζ και Κώστας Αντετοκούνμπο. Παρά τις δυσκολίες, οι Έλληνες διεθνείς κοίταξαν στα μάτια τους Ισπανούς στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρουν να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος.

Η Εθνική πλήρωσε ουσιαστικά τις προηγούμενες αποτυχίες της στα προκριματικά, τόσο στις αναμετρήσεις του Ιουλίου όσο και στα παιχνίδια απέναντι στην Ουκρανία τον Αύγουστο και τη Γεωργία πριν από λίγες ημέρες.

Το δυναμικό ξεκίνημα της Εθνικής

Η Ελλάδα μπήκε αποφασισμένη στο παρκέ, αιφνιδιάζοντας τους γηπεδούχους. Με τον Κώστα Παπανικολάου και τον Βασίλη Τολιόπουλο να πρωταγωνιστούν, η ελληνική ομάδα κράτησε την ισορροπία στο σκορ, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο στο 22-22. Ο Τολιόπουλος είχε ήδη σημειώσει οκτώ πόντους, με δύο εύστοχα τρίποντα.

Η «γαλανόλευκη» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο, φτάνοντας μάλιστα να προηγείται με επτά πόντους (29-36) στο 16ο λεπτό. Τα διαδοχικά λάθη, ωστόσο, έδωσαν την ευκαιρία στους Ισπανούς να αντιδράσουν. Με ένα σερί 10-0 ανέκτησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 41-40.

Το εφιαλτικό τρίτο δεκάλεπτο

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε δραματικά μετά την ανάπαυλα. Η Ισπανία σημείωσε εννέα αναπάντητους πόντους, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 50-40. Η ελληνική ομάδα δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση, ενώ τα λάθη και τα χαμένα ριμπάουντ έδιναν συνεχώς νέες ευκαιρίες στους γηπεδούχους.

Στο 26ο λεπτό η διαφορά έφτασε στους 15 πόντους (59-44), ενώ λίγο αργότερα οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 64-47. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 66-53, έχοντας δεχθεί 25 πόντους σε ένα καθοριστικό δεκάλεπτο.

Στην τελευταία περίοδο οι Ισπανοί διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, παρά τις προσπάθειες των Ελλήνων διεθνών να περιορίσουν τη διαφορά. Η αντίδραση της Εθνικής ήρθε αργά, με το τελικό 83-74 να σφραγίζει τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Τα δεκάλεπτα:

22-22, 41-40, 66-53, 83-74.