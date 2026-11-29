Τέσσερις ολόκληρες ημέρες χρειάστηκαν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος για να ολοκληρώσουν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού τους. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της φρόντισαν να διακοσμήσουν κάθε γωνιά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό γιορτινό σκηνικό.

Η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε την Κυριακή με τους ακολούθους της στο Instagram φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού τους, αποκαλύπτοντας το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους.

Από το αναμμένο τζάκι μέχρι το λευκό πιάνο

Το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, γεμάτο λαμπάκια, ζαχαρωτά και στολίδια σε κόκκινες και χρυσές αποχρώσεις, έχει την τιμητική του στο σαλόνι. Γύρω από το αναμμένο τζάκι το ζευγάρι τοποθέτησε χριστουγεννιάτικες φιγούρες, ξωτικά και έναν χιονάνθρωπο, ενώ ακόμη και το λευκό πιάνο απέκτησε γιορτινή όψη με ένα ξύλινο αλογάκι.

Από τον στολισμό δεν ξέφυγαν ούτε τα ράφια και ο μπουφές, όπου τοποθέτησαν φωτεινές γιρλάντες, κουκουνάρια, κόκκινους καρπούς και μικρά διακοσμητικά σπιτάκια.

Στις προετοιμασίες συμμετείχε και η κόρη της ηθοποιού, Εύα, η οποία ανέλαβε να τοποθετήσει το αστέρι στο δέντρο. Η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε σχετικό στιγμιότυπο, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Εδώ η Εύα καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για την στερέωση του αστεριού».

Οι αγκαλιές και οι… διαφωνίες

Η ηθοποιός και ο Λευτέρης Σουλτάτος πόζαραν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, με την ίδια να φορά κόκκινο και μαύρο καρό παντελόνι και σκουρόχρωμο μπλουζάκι.

Όπως αποκάλυψε, πάντως, με αρκετή δόση χιούμορ, δεν έλειψαν και οι διαφωνίες κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.

«Μας πήρε 4 μέρες να μετατρέψουμε το σπίτι σε παράρτημα του Βόρειου Πόλου και άλλες τόσες διαφωνίες για να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Αλλά το πνεύμα των Χριστουγέννων παραμένει αλώβητο!», έγραψε η Βάσω Λασκαράκη.