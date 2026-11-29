Στη φυλακή οδηγούνται η «Μαρκέλλα», η μητέρα της και ο «Γιώργος», μετά τις απολογίες τους την Κυριακή για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε το Δημόσιο μέσω εικονικών αποδείξεων διαμονής ενστόλων.

Από τους συνολικά 16 κατηγορουμένους, τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για τη «Μαρκέλλα», η οποία φέρεται να διηύθυνε τη μία εγκληματική ομάδα, τη μητέρα της και τον «Γιώργο», ο οποίος εμφανίζεται ως επικεφαλής της δεύτερης ομάδας. Οι υπόλοιποι 13 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, αφορούν τη διεύθυνση, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τη συνέργεια σε κατ’ εξακολούθηση απάτη σε βάρος του Δημοσίου και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Τα δύο εκατομμύρια ευρώ και η απολογία της «Μαρκέλλας»

Λίγο πριν εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή, η «Μαρκέλλα» και η μητέρα της γνωστοποίησαν την απόφασή τους να εκχωρήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο δύο εκατομμύρια ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό έχει ήδη δεσμεύσει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας της η «Μαρκέλλα» αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα ήταν νόμιμη. Επικαλέστηκε, μάλιστα, το γεγονός ότι είχε καταβάλει φόρους ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

«Εγώ έκανα απλά τη δουλειά μου»

Άγνοια για την παράνομη δραστηριότητα που αποδίδουν οι Αρχές στην επιχείρηση δήλωσε εργαζόμενη σε εταιρεία της «Μαρκέλλας», υποστηρίζοντας ότι εκτελούσε αποκλειστικά τα επαγγελματικά της καθήκοντα.

«Εργαζόμουν στην εταιρεία χωρίς να έχει υποπέσει στην αντίληψή μου οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα. Εγώ έκανα απλά τη δουλειά μου. Δεν θα μπορούσα να έχω υποψιαστεί το οτιδήποτε, ειδικά από τη στιγμή που έβλεπα ότι συνεργαζόμασταν με ένστολους», φέρεται να ανέφερε στην απολογία της.

Μεταξύ των 16 κατηγορουμένων βρίσκονται συγγενείς και συνεργάτες των δύο φερόμενων ως επικεφαλής, καθώς και υπάλληλοι των επιχειρήσεων και των λογιστικών γραφείων τους. Αρκετοί από τους εργαζομένους φέρονται να υποστήριξαν ενώπιον του ανακριτή ότι ακολουθούσαν τις οδηγίες των εργοδοτών τους, χωρίς να γνωρίζουν οτιδήποτε για την παράνομη δραστηριότητα που, σύμφωνα με τις Αρχές, αναπτυσσόταν μέσω των επιχειρήσεων.