Αίσθηση προκαλούν τα λόγια που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς η 36χρονη influencer της Εκάλης κατά τη σύλληψή της, την ώρα που στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι επαφές του συζύγου της με ανθρώπους που καταγγέλλουν ότι εξαπατήθηκαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η λογίστρια, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για απάτες δεκάδων χιλιάδων ευρώ, εμφανίστηκε εριστική απέναντι στους αστυνομικούς που της πέρασαν χειροπέδες.

«Για να ανέβω level [δηλ. επίπεδο] πάτησα μερικά κεφάλια, είναι η αλήθεια», φέρεται να τους είπε. Παραμένει, πάντως, αδιευκρίνιστο σε ποιους ακριβώς αναφερόταν η 36χρονη.

Τα αποκαλυπτικά μηνύματα του συζύγου της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως και για τον σύζυγο της influencer, καθώς διερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση. Το MEGA παρουσίασε συνομιλίες του με έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε καταβάλει 30.000 ευρώ για την αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου, χωρίς ποτέ να το παραλάβει.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο σύζυγος της 36χρονης επιχειρούσε να τον πείσει να προχωρήσει και στην αγορά δεύτερου οχήματος. Ο άνδρας εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, γράφοντας: «Μήπως μας τα φάνε;».

«Όχι, με τίποτα, σε αυτό είμαι εγγύηση εγώ», ήταν η απάντηση του συζύγου της influencer.

Ο συναγερμός που έφερε τις χειροπέδες

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη της 36χρονης ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας συναγερμός σε κατοικία της Εκάλης κινητοποίησε την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο ακίνητο και χτύπησαν το κουδούνι, με τη λογίστρια να εμφανίζεται μπροστά τους. Όταν τους έδωσε τα προσωπικά της στοιχεία, ο έλεγχος στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία.

Η σχέση μάνας-κόρης και οι 35.000 ευρώ

Ανάμεσα στους ανθρώπους που καταγγέλλουν ότι εξαπατήθηκαν από την influencer βρίσκεται και η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου. Η ίδια περιέγραψε σε συνέντευξή της στο VoiceNews πώς γνώρισε τη λογίστρια και πώς μια στενή προσωπική σχέση εξελίχθηκε σε πολυετή δικαστική διαμάχη.

Η γνωριμία τους έγινε όταν η 36χρονη νοίκιασε κατοικία που ανήκε στη βουλευτή στην Εκάλη. Αρχικά, όπως υποστηρίζει η Μαρία Αθανασίου, η ενοικιάστριά της ήταν συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Της είχε μιλήσει, μάλιστα, για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που υποστήριζε ότι είχε βιώσει.

«Είχαμε μια σχέση μάνας-κόρης», ανέφερε η βουλευτής, περιγράφοντας την οικειότητα που είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους.

Η 36χρονη της πρότεινε στη συνέχεια να επενδύσει 35.000 ευρώ για την απόκτηση δικαιώματος εκμετάλλευσης καταστήματος στο Κολωνάκι. Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της, η Μαρία Αθανασίου δέχτηκε τελικά την πρόταση.

«Εγώ δεν ήθελα, αλλά εκείνη επέμενε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν πέρασε ένας χρόνος χωρίς να προχωρήσει η επένδυση, ο γιος της βουλευτού επισκέφθηκε το κατάστημα. Εκεί διαπίστωσε ότι οι ενοικιαστές δεν είχαν σκοπό να εγκαταλείψουν τον χώρο, παρότι η λογίστρια είχε παρουσιάσει στην οικογένεια μισθωτήριο συμβόλαιο, υποστηρίζοντας ότι είχε εξασφαλίσει το ακίνητο.

Οι καταγγελίες και άλλων επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων κομμωτές, ενίσχυσαν τις υποψίες της Μαρίας Αθανασίου, η οποία αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση εκκρεμεί από το 2020. Σύμφωνα με τη βουλευτή, η ποινική διαδικασία έχει ήδη οδηγήσει σε καταδίκη της λογίστριας, ενώ παραμένει ανοιχτό το αστικό σκέλος για την επιστροφή των χρημάτων.