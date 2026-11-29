Χριστούγεννα μύρισε στο σπίτι της Ήβης Αδάμου και του Μιχάλη Κουινέλη στην Αθήνα, με την κόρη τους, Ανατολή, να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον στολισμό του δέντρου.

Η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής άνοιξε διαδικτυακά τις πόρτες του σπιτιού της, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες από τις χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες της οικογένειας.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε χαμογελαστό και αγκαλιασμένο μπροστά στο χιονισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, στην κορυφή του οποίου τοποθέτησε έναν τεράστιο κόκκινο βελούδινο φιόγκο. Η Ήβη Αδάμου φόρεσε, μάλιστα, το χαρακτηριστικό σκουφάκι του Άγιου Βασίλη.

Η Ανατολή στους ώμους του μπαμπά

Τα πιο γλυκά στιγμιότυπα, όμως, ήταν εκείνα με την κόρη τους. Ο Μιχάλης Κουινέλης πήρε την Ανατολή στους ώμους του, ώστε η μικρή να μπορέσει να κρεμάσει τα στολίδια στα ψηλότερα κλαδιά του δέντρου. Σε άλλη φωτογραφία, η μικρή, φορώντας στέκα με ταρανδάκια, βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της και τη βοηθά να ολοκληρώσει τον στολισμό.

Η οικογένεια δεν αρκέστηκε σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, καθώς στον επάνω όροφο του σπιτιού διακρίνεται ακόμη ένα, μικρότερο. Μεγάλα διακοσμητικά ξωτικά κοσμούν τη σκάλα και τον χώρο κάτω από το δέντρο, ενώ ένα χριστουγεννιάτικο στεφάνι έχει τοποθετηθεί στον καθρέφτη.

«We are ready for Christmas», έγραψε η Ήβη Αδάμου στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες της.

Δείτε πως στόλισε το εντυπωσιακό της σπίτι: