Με τον μικρό Μάριο στο πλευρό της, η Ανθή Βούλγαρη αφιέρωσε την Κυριακή στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού της, έχοντας φέτος έναν ξεχωριστό βοηθό.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA μοιράστηκε μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram φωτογραφίες από το γιορτινό σαλόνι της. Για τη διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου επέλεξε το κόκκινο χρώμα, με καρό φιόγκους και καρυοθραύστες ανάμεσα στα φωτισμένα κλαδιά του. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσε και στο τζάκι, το οποίο διακόσμησε με χριστουγεννιάτικες κάλτσες.

Ο γιος της δεν θα μπορούσε να λείπει από τις προετοιμασίες, με την παρουσιάστρια να αντιμετωπίζει με χιούμορ τη συμμετοχή του στον στολισμό. «My little helper! Δεν θα τελειώσουμε ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτεια υγείας του μικρού Μάριου

Οι χαρούμενες οικογενειακές στιγμές έρχονται λίγες ημέρες μετά την ίωση που ταλαιπώρησε τον γιο της δημοσιογράφου. Ο μικρός Μάριος είχε προσβληθεί από κοξάκι, με την Ανθή Βούλγαρη να χρειάζεται να απουσιάσει για δύο ημέρες από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ώστε να παραμείνει κοντά του.

Όταν επέστρεψε στην εκπομπή, η παρουσιάστρια περιέγραψε τις δύσκολες ημέρες που πέρασε με το παιδί της και εξέφρασε την ανακούφισή της για την ανάρρωσή του.

«Έχει πάρα πολλές ιώσεις. Εμείς περάσαμε κοξάκι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πόσο επώδυνη μπορεί να είναι η συγκεκριμένη ίωση για τα παιδιά.