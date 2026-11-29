Έναν παλιό της γνώριμο συνάντησε η Πάολα στο επεισόδιο του The Voice που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στον ΣΚΑΪ, χωρίς όμως αρχικά να καταλάβει ποιος βρισκόταν απέναντί της.

Ο Αντώνης, ένας από τους διαγωνιζόμενους του μουσικού διαγωνισμού, αιφνιδίασε την τραγουδίστρια όταν της υπενθύμισε ότι είχαν συναντηθεί πριν από μερικά χρόνια στην Κύπρο. Μάλιστα, δεν είχαν απλώς γνωριστεί, αλλά είχαν μοιραστεί και τη σκηνή, τραγουδώντας μαζί το «Καράβι».

Τα μακριά μαλλιά που μπέρδεψαν την Πάολα

«Με θυμάσαι; Τραγουδήσαμε μαζί στην Κύπρο», ήταν η ατάκα του διαγωνιζόμενου που ξάφνιασε την Πάολα.

Η τραγουδίστρια δυσκολεύτηκε να τον αναγνωρίσει, με τον Αντώνη να της αποκαλύπτει ότι τότε η εξωτερική του εμφάνιση ήταν διαφορετική, καθώς είχε μακριά μαλλιά.

Η Πάολα δεν έχασε το χιούμορ της και του απάντησε πως, εάν είχε εμφανιστεί στο The Voice με τα μαλλιά που είχε τότε, θα τον είχε αναγνωρίσει.