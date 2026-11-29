Μια χριστουγεννιάτικη εξόρμηση στα Λουτρά Πόζαρ της Πέλλας πραγματοποίησε η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της, Πάρη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επέλεξε να επισκεφθεί την Παραμυθοχώρα, το χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο όπου τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν με παιχνίδια και δραστηριότητες.

Μητέρα και γιος περιηγήθηκαν ανάμεσα στα φωτισμένα ξύλινα σπιτάκια και τα στολισμένα δέντρα, με την Ιωάννα Τούνη να καταγράφει με το κινητό της τις στιγμές τους και να τις μοιράζεται με τους ακολούθους της στο Instagram. Το φωταγωγημένο καρουζέλ και τα ξωτικά συμπλήρωναν το γιορτινό σκηνικό.

Ο μικρός Πάρης έγινε ελαφάκι

Μία από τις δραστηριότητες που δοκίμασε ο μικρός Πάρης ήταν η ζωγραφική προσώπου. Με τη βοήθεια ενός από τους ανθρώπους του θεματικού πάρκου, ο γιος της influencer μεταμορφώθηκε σε χριστουγεννιάτικο ελαφάκι, με τη μητέρα του να απαθανατίζει το χαμόγελό του.

«Το μικρό μου ελαφάκι», έγραψε η Ιωάννα Τούνη σε μία από τις αναρτήσεις της.

Η επιχειρηματίας, παρά το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα, φροντίζει να βρίσκει χρόνο για βόλτες και εξορμήσεις με τον γιο της, τον οποίο απέκτησε τον Ιανουάριο του 2023 με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.