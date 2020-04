Η πανδημία ακυρώνει τα σχέδια της μικρότερης θυγατέρας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, της Θεοδώρας

Ο κορονοϊός ακυρώνει τα σχέδια του γάμου της μικρότερης θυγατέρας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, της Θεοδώρας, με τον 36χρονο Αμερικανό δικηγόρο Matthew Kumar!

Στις 26 Νοεμβρίου 2018 στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η πριγκίπισσα Θεοδώρα είχε επισημοποιήσει τον έρωτά της γράφοντας: «Words can’t express our happiness and excitment. I can’t wait to marry this wonderful man. I love you Matt».Τη χαρμόσυνη είδηση του αρραβώνα είχε επιβεβαιώσει και το Προσωπικό Γραφείο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, αναφέροντας μάλιστα ότι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον γάμο θα δίνονταν εν ευθέτω χρόνω.

Αν και καμία άλλη επίσημη δήλωση δεν ακολούθησε, οι φήμες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην Αθήνα ήθελαν τον «γαλαζοαίματο» γάμο να τελείται τον Μάιο του 2020 στις Σπέτσες, αλλά η πανδημία του κορονοϊού τον ακύρωσε.

Μάλιστα, το ιερό μυστήριο, σύμφωνα πάντα με τις φήμες, γιατί επίσημη πρόσκληση δεν είχε λάβει κανείς, είχε προγραμματιστεί να τελεστεί στον ναό του Αγίου Νικολάου των Σπετσών, εκεί όπου δέκα χρόνια πριν, στις 25 Αυγούστου 2010, είχε πραγματοποιηθεί ο γάμος του πρίγκιπα Νικολάου με την Τατιάνα Μπλάτνικ. Η Θεοδώρα της Ελλάδας και της Δανίας, γνωστή και ως Θεοδώρα Γκρις (Theodora Greece), είναι η νεότερη κόρη και το τέταρτο παιδί του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου Β’ και της συζύγου του Άννας-Μαρίας.

Τη Θεοδώρα βάφτισαν η βασίλισσα Ελισάβετ, ο βασιλιάς Μιχαήλ της Ρουμανίας, η βασίλισσα Μαργαρίτα Β’ της Δανίας και ο πρίγκιπας Αλέξανδρος της Γιουγκοσλαβίας. Εκείνη, με τη σειρά της, έχει βαφτίσει το τρίτο παιδί του πρίγκιπα Παύλου της Ελλάδας, τον Αχιλλέα-Ανδρέα.

Την αρχική της εκπαίδευση η Θεοδώρα τη δέχτηκε στο Λονδίνο, ενώ ακολούθησαν σπουδές στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2006 απέκτησε Μπάτσελορ στις Θεατρικές Τέχνες του πανεπιστημίου Μπράουν στο Ρόουντ Αϊλαντ. Τον Απρίλιο του 2010 μετακόμισε στο Λος Άντζελες για κινηματογραφική καριέρα. Με το όνομα Θεοντόρα Γκρις άρχισε να συμμετέχει σε μικρούς ρόλους, ενώ από το 2011 είναι μία εκ των πρωταγωνιστών του σίριαλ «Τόλμη και γοητεία».

Στο Λος Άντζελες η Θεοδώρα γνώρισε και τον έρωτα της ζωής της και μέλλοντα σύζυγό της Matthew Kumar, γιο του Sam και της Lonnie Kumar, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια Καλιφόρνια. Σήμερα ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στο Λος Άντζελες και ειδικεύεται στις αγωγές αποζημιώσεων των θυμάτων φυσικών καταστροφών, στον δικηγορικό όμιλο Krindler.

Το ερωτευμένο ζευγάρι κάθε καλοκαίρι περνά τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά, με προτίμηση στη Μύκονο, στην Αντίπαρο και τη Σαντορίνη, αλλά κυρίως στο Πόρτο Χέλι, όπου βρίσκεται η εξοχική κατοικία του πρώην βασιλικού ζεύγους της Ελλάδας.

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}