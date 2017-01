Η Demy στη Eurovision με ανάθεση!

Με την Demy φιλοδοξεί φέτος η ΕΡΤ να πάρει τη ρεβάνς στη Eurovision. H «πριγκίπισσα της ελληνικής ποπ», όπως αποκαλούν συχνά τα media τη νεαρή τραγουδίστρια, θα μας εκπροσωπήσει τον Μάιο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού με απευθείας ανάθεση από την κρατική τηλεόραση.

Από τον

ΗΛΙΑ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ

Μετά το περσινό «ναυάγιο» με το συγκρότημα Argo και το κομμάτι «Utopian Land», που οδήγησε στον αποκλεισμό της Ελλάδας από τον τελικό της διοργάνωσης, οι ιθύνοντες της ΕΡΤ αποφάσισαν να επιστρέψουν σε δοκιμασμένες «συνταγές» συμμετοχών και να συμπράξουν με ανθρώπους που έχουν συνδεθεί με αρκετές eurovision-ικές επιτυχίες.

Και μπορεί αρχικά να ακουγόταν και το όνομα του ντουέτου Stereo Soul για τη φετινή εκπροσώπηση της χώρας μας στο Κίεβο της Ουκρανίας, ωστόσο η απόφαση που πάρθηκε τελικά είναι ότι στον 62ο διαγωνισμό καλύτερου ευρωπαϊκού τραγουδιού θα λάμψει το αστέρι της Demy.

Με την όμορφη και ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, η οποία συμμετέχει αυτή την εποχή στο μιούζικαλ «Mamma Mia», θα συμπράξουν ο συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος και ο χορογράφος και σκηνοθέτης Φωκάς Ευαγγελινός. Ο πρώτος έχει γράψει ήδη τρία αγγλόφωνα τραγούδια, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη δισκογραφική εταιρία Panik Records και θα τεθούν σε διαδικασία ψηφοφορίας ώστε να αποφασίσει το κοινό ποιο θα είναι αυτό που θα ερμηνεύσει η Demy στη σκηνή της Eurovision. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, από την άλλη μεριά, συμφώνησε να αναλάβει τη σκηνοθεσία, τη χορογραφία και γενικότερα το στήσιμο της καλλιτέχνιδας on stage.

Πολλές επιτυχίες

Σημειώνεται ότι ο Φωκάς είχε σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, και την Ελενα Παπαρίζου το 2005, πάλι στο Κίεβο, όπου η Ελλάδα αναδείχτηκε «Number One». Οσο για τον Δημήτρη Κοντόπουλο; Μετρά κι αυτός πολλές επιτυχίες στη φαντασμαγορική διοργάνωση. Η πιο πρόσφατη ήταν η περσινή, με τη σύνθεση του τραγουδιού «Υou are the only one» που ερμήνευσε ο τραγουδιστής Sergey Lasarev, κερδίζοντας την τρίτη θέση.

Πάντως, μην περιμένετε φέτος ελληνικό τελικό. Οπως ακούγεται, το πιο πιθανό σενάριο είναι να γίνει μια ειδική εκπομπή της παρουσίασης των τριών τραγουδιών για να κάνει την επιλογή του το κοινό χωρίς τυμπανοκρουσίες και φανφάρες. Αλλωστε, λεφτά για φιέστες δεν υπάρχουν!