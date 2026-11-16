Νέα ερωτήματα για την προσωπική ζωή της Ιωάννας Μαλέσκου προκαλεί η διαδικτυακή εξέλιξη στη σχέση της με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά. Οι δύο τους δεν εμφανίζονται πλέον να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κίνηση που αναζωπύρωσε τις φήμες περί κρίσης στον γάμο τους.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει ή ότι αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Το αμοιβαίο unfollow αποτελεί το τελευταίο στοιχείο που προστέθηκε στη συζήτηση, χωρίς να αποσαφηνίζει τι πραγματικά συμβαίνει μεταξύ τους.

Η απάντηση της Μαλέσκου μπροστά στις κάμερες

Το ενδιαφέρον για την προσωπική ζωή της παρουσιάστριας είχε ενταθεί ήδη τις προηγούμενες ημέρες, όταν δέχθηκε ερώτηση από δημοσιογράφους σχετικά με τον σύζυγό της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου δεν θέλησε να δώσει περισσότερες πληροφορίες και επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τη σχετική συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί να σχολιάζει προσωπικά ζητήματα που αφορούν άλλους ανθρώπους.

«Να μιλάμε για εμένα και όχι για άλλους ανθρώπους», απάντησε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να επεκταθεί στο θέμα.

Το αμοιβαίο unfollow και οι φήμες χωρισμού

Η διαπίστωση ότι η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς δεν ακολουθούν πλέον ο ένας τον άλλον στο Instagram έδωσε νέα τροφή στα δημοσιεύματα για την κατάσταση του γάμου τους.

Οι σχετικές φήμες είχαν εμφανιστεί κατά διαστήματα από τα τέλη του 2025, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση που να επιβεβαιώνει χωρισμό ή κρίση στη σχέση τους.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κόρη, τη Μαρίλια, η οποία γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 2023.