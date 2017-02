Θεατρικό ντεμπούτο για Βλοντάκη

Η Στεργιάδου είδε τον (πολίστα) σύζυγό της να πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Tres»

Ανέβηκε στη θεατρική σκηνή για πρώτη φορά και φυσικά δεν γινόταν να λείπει από τις πρώτες σειρές η σύζυγός του.



Ο Αντώνης Βλοντάκης, που έβαλε «φωτιά» στα τηλεοπτικά ως ο «φωτογενής πολίστας» του «Just the two of us», ενώ έκανε ντεμπούτο ως ηθοποιός στο σίριαλ «Τρίχες» του ΑΝΤ1, πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Tres», την οποία σκηνοθετεί ο Γιάννης Λασπιάς στο θέατρο Αλμα. Ετσι, η Κορίνα Στεργιάδου βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα για να τον στηρίξει και να τον χειροκροτήσει.

Οπως άλλωστε έχει δηλώσει ο Αντώνης, η γυναίκα του είναι εκείνη που πιστεύει σ' αυτόν περισσότερο απ' ό,τι εκείνος στον εαυτό του. Οσο για τον ρόλο του στην ισπανική κωμωδία του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο; Ο Βλοντάκης υποδύεται τον τέλειο υποψήφιο για τρεις γυναίκες, οι οποίες θέλουν το σπέρμα του για να γίνουν μάνες!